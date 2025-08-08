8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

क्रिकेट

पत्नी की जॉब के लिए क्रिकेट और देश को छोड़ा, अब 7 साल के बाद टीम में वापसी को यह खिलाड़ी तैयार

Graeme Cremer: ग्रीम क्रेमर ने 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने आखिरी बार मार्च 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2025

Graeme Cremer
Graeme Cremer: जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर (Photo Credit - ICC @X)

Graeme Cremer: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम (Zimbabwe Cricket Team) के पूर्व कप्तान ग्रीम क्रेमर का अंतरराष्ट्रीय करियर काफी शानदार रहा है, लेकिन पत्नी मेरना मूरे की जॉब, घर पर बच्चों की देखभाल के चलते ना सिर्फ उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली थी, बल्कि अपना देश छोड़कर यूएई शिफ्ट हो गए थे। उनकी पत्नी मेरना मूरे वहां के एक एयरलाइन्स में पायलट थी।

हालांकि ग्रीम क्रेमर अब सात साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर वापसी को तैयार है। इसके लिए वह जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में जमकर पसीना बहा रहे हैं और राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 38 वर्षीय ग्रीम क्रेमर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम में चयन के योग्य है। वह सितंबर में टी-20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए जिम्बाब्वे की टीम में शामिल किए जा सकते हैं।

क्रेमर 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने आखिरी बार मार्च 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। हालांकि वह राजस्थान रॉयल्स अकादमी सहित दुबई में कोचिंग भूमिकाओं में शामिल रहे हैं। वह अब डिफेंडिंग चैंपियन ताकाशिंगा पैट्रियट्स 1 क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहे हैं, और दो मैचों के बाद अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

ग्रीम क्रेमर का अंतरराष्ट्रीय करियर

लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तरफ से 19 टेस्ट मैच की 27 इनिंग में 3.9 की इकॉनमी से कुल 57 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा 96 वनडे में 4.61 की इकॉनमी से कुल 119 विकेट झटके हैं। वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 29 मैचों में 6.94 की इकॉनमी से कुल 35 विकेट चटकाए हैं। इतना ही नहीं ग्रीम क्रेमर का घरेलू और क्लब क्रिकेट में भी काफी शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 88 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 365 विकेट चटकाए हैं, वहीं लिस्ट-ए के 164 मैचों में 226 विकेट लिए हैं।

