पत्नी की जॉब के लिए क्रिकेट और देश को छोड़ा, अब 7 साल के बाद टीम में वापसी को यह खिलाड़ी तैयार

लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की तरफ से 19 टेस्ट मैच की 27 इनिंग में 3.9 की इकॉनमी से कुल 57 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा 96 वनडे में 4.61 की इकॉनमी से कुल 119 विकेट झटके हैं। वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 29 मैचों में 6.94 की इकॉनमी से कुल 35 विकेट चटकाए हैं। इतना ही नहीं ग्रीम क्रेमर का घरेलू और क्लब क्रिकेट में भी काफी शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 88 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 365 विकेट चटकाए हैं, वहीं लिस्ट-ए के 164 मैचों में 226 विकेट लिए हैं।