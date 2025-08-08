8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल का क्रिकेटर बना कप्तान और रच दिया इतिहास

Croatia's Zach Vukusic: जैक वुकुसिक ने अब तक 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 134.64 के स्ट्राइक रेट और 29.42 की औसत से कुल 206 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्द्धशतक शामिल है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 53 रन है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2025

Zach Vukusic
Zach Vukusic: क्रोएशिया के जैक वुकुसिक इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक के सबसे युवा कप्तान हैं। (Photo Credit - Somerset Cricket)

Croatia's Zach Vukusic made history: इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे तो 17 साल की उम्र में किसी भी क्रिकेटर के लिए डेब्यू करना ही बड़ी बात होती है, लेकिन इतनr कम उम्र में जैक वुकुसिक को क्रोएशिया टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिल गई, जो अपने-आप में एक रिकॉर्ड है। दरअसल, जैक वुकुसिक ने 17 वर्ष 311 दिन की उम्र में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल कर इतिहास रच दिया है। इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। उन्होंने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब स्थित म्लादोस्ट क्रिकेट ग्राउंड में साइप्रस के खिलाफ चार मैचों की टी-20 सीरीज में कप्तानी की। वह शीर्ष स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले पहले 17 साल के खिलाड़ी हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान

जैक वुकुसिक (17 साल 311 दिन, 2025, क्रोएशिया vs साइप्रस)
नोमान अमजद (18 साल 24 दिन, 2022, फ्रांस vs चेक रिपब्लिक)
कार्ल हार्टमैन (18 साल 276 दिन, 2023, आइल ऑफ मैन vs स्पेन)
लुव्सांज़ुंडुई एर्डेनेबुलगन (18 साल 324 दिन, 2023, मंगोलिया vs नेपाल)
डिडिएर नदिकुबविमाना (19 साल 327 दिन, 2023, रवांडा vs तंजानिया)

बतौर कप्तान पहले मैच में प्रदर्शन

जैक वुकुसिक का बतौर कप्तान पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि वह अर्द्धशतक से चूक गए। उन्होंने 32 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के संग शानदार 43 रन बनाए। हालांकि उनकी यह पारी काम नहीं आई। क्रोएशिया को 58 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले जैक वुकसिक के क्रोएशिया के सर्वोच्च स्कोरर थे, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रोएशिया टीम 6 विकेट पर 155 रन ही बना सकी।

वैसे तो जैक वुकुसिक ने 2024 में बेल्जियम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 134.64 के स्ट्राइक रेट और 29.42 की औसत से कुल 206 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्द्धशतक शामिल है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 53 रन है।

