इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल का क्रिकेटर बना कप्तान और रच दिया इतिहास

Croatia's Zach Vukusic made history: इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे तो 17 साल की उम्र में किसी भी क्रिकेटर के लिए डेब्यू करना ही बड़ी बात होती है, लेकिन इतनr कम उम्र में जैक वुकुसिक को क्रोएशिया टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिल गई, जो अपने-आप में एक रिकॉर्ड है। दरअसल, जैक वुकुसिक ने 17 वर्ष 311 दिन की उम्र में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल कर इतिहास रच दिया है। इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। उन्होंने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब स्थित म्लादोस्ट क्रिकेट ग्राउंड में साइप्रस के खिलाफ चार मैचों की टी-20 सीरीज में कप्तानी की। वह शीर्ष स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले पहले 17 साल के खिलाड़ी हैं।