बाबर आजम तोड़ सकते हैं वनडे क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के खिलाफ इतिहास रचने का मौका

WI vs PAK ODI Series: 2015 में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले बाबर आजम (Babar Azam) ने 131 वनडे की 128 पारी में 19 शतक और 37 अर्द्धशतक लगाते हुए 6,235 रन बनाए हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2025

Babar Azam
पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam)। Photo Credit- IANS

WI vs PAK ODI Series: पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है। तीन T20 मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त से हो रही है। इस सीरीज में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

बाबर आजम को वर्तमान समय का पाकिस्तान का श्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद से उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन और शतक बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाबर के पास पाकिस्तान के श्रेष्ठतम ओपनर्स में शुमार सईद अनवर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है।

बाबर आजम के पास सुनहरा मौका

सईद अनवर पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। अनवर ने अपने करियर में 20 शतक लगाए। बाबर आजम वनडे में 19 शतक लगा चुके हैं। अगर तीन वनडे मैचों की सीरीज में वह दो और शतक लगा लेते हैं, तो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

2015 में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले बाबर आजम ने 131 वनडे की 128 पारी में 19 शतक और 37 अर्द्धशतक लगाते हुए 6,235 रन बनाए हैं। वह सईद अनवर के बाद पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

सईद अनवर का वनडे करियर

सईद अनवर के वनडे करियर पर गौर करें तो बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 1989 से लेकर 2003 के बीच 247 वनडे मैचों की 244 पारियों में 20 शतक और 43 अर्द्धशतक लगाते हुए 8,824 रन बनाए।

सईद अनवर ने 21 मई 1997 को 194 रन की पारी खेली थी। 2010 तक वनडे क्रिकेट की यह सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन की पारी खेल अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा था। यह वनडे का पहला दोहरा शतक था।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

08 Aug 2025 05:39 pm

08 Aug 2025 05:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बाबर आजम तोड़ सकते हैं वनडे क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के खिलाफ इतिहास रचने का मौका

