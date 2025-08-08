बाबर आजम तोड़ सकते हैं वनडे क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के खिलाफ इतिहास रचने का मौका

सईद अनवर पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। अनवर ने अपने करियर में 20 शतक लगाए। बाबर आजम वनडे में 19 शतक लगा चुके हैं। अगर तीन वनडे मैचों की सीरीज में वह दो और शतक लगा लेते हैं, तो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।