Duleep Trophy 2025: सीधे सेमीफाइनल में कैसे पहुंची दो टीमें, दलीप ट्रॉफी की 5 टीमें घोषित, जानें शेड्यूल

भारत के लंबे घरेलू टेस्ट सीजन से पहले तैयारी के तौर पर खेला जाने वाला दलीप ट्रॉफी पिछले साल चार टीमों के बजाय अपने पुराने क्षेत्रीय प्रारूप में वापसी करेगा। यानी इस बार टूर्नामेंट पुराने इंटर जोनल फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। दलीप ट्रॉफी के पिछले सीजन कोई नॉकआउट मैच नहीं खेले गए थे। लेकिन मौजूदा सीजन टूर्नामेंट की शुरुआत नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन तथा सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से होगी, जबकि 2023 की आखिरी जोनल संस्करण के फाइनलिस्ट साउथ जोन और वेस्ट जोन ने सीधे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।