क्रिकेट

Duleep Trophy 2025: सीधे सेमीफाइनल में कैसे पहुंची दो टीमें, दलीप ट्रॉफी की 5 टीमें घोषित, जानें शेड्यूल

Duleep Trophy 2025: भारत के लंबे घरेलू टेस्ट सीजन से पहले तैयारी के तौर पर खेला जाने वाला दलीप ट्रॉफी पिछले साल चार टीमों के प्रारूप के बजाय अपने पुराने क्षेत्रीय प्रारूप में लौटा है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2025

Shubman Gill
दलीप ट्रॉफी 2025: नार्थ जोन के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) (Photo Credit - IANS)

Duleep Trophy 2025: भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 28 अगस्त से बेंगलुरु में हो रही है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 11 से 14 सितंबर तक खेला जाएगा। सभी मैच 'सेंटर ऑफ एक्सेलेंस', बेंगलुरु में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में साउथ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन और नॉर्थईस्ट जोन के रूप में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट जोन टीम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है।

28 अगस्त से 31 अगस्त तक नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच मैच खेला जाएगा। इन दोनों मैचों में जीत दर्ज करने वाली टीमें 4 से 8 सितंबर के बीच वेस्ट जोन और साउथ जोन से भिड़ेंगी। फाइनल 11 से 14 सितंबर तक खेला जाएगा। हिस्सा ले रही छह में से पांच टीमों की घोषणा कर दी गई है।

पुराने फार्मेट के आधार पर खेला जाएगा टूर्नामेंट

भारत के लंबे घरेलू टेस्ट सीजन से पहले तैयारी के तौर पर खेला जाने वाला दलीप ट्रॉफी पिछले साल चार टीमों के बजाय अपने पुराने क्षेत्रीय प्रारूप में वापसी करेगा। यानी इस बार टूर्नामेंट पुराने इंटर जोनल फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी। दलीप ट्रॉफी के पिछले सीजन कोई नॉकआउट मैच नहीं खेले गए थे। लेकिन मौजूदा सीजन टूर्नामेंट की शुरुआत नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन तथा सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से होगी, जबकि 2023 की आखिरी जोनल संस्करण के फाइनलिस्ट साउथ जोन और वेस्ट जोन ने सीधे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

साउथ जोन टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), मोहम्मद अजहरुद्दीन (उप-कप्तान और विकेटकीपर), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निजार, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), टी विजय, आर साई किशोर, तनय त्यागराजन, विजयकुमार वैशाख, एमडी निदीश, रिकी भुई, बेसिल एनपी, गुरजपनीत सिंह और स्नेहल कौठनकर।

सेंट्रल जोन टीम

ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), रजत पाटीदार (उपकप्तान), अर्यन जुरेल (विकेटकीपर), दिनेश मलवार, संजीत देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभमन शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, खलील अहमद।

वेस्ट जोन टीम

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, आर्य देसाई, हरविक देसाई, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, जयमीत पटेल, मनन हिंगराजिया, सौरभ नवले, शम्स मुलानी, तनुश कोटियान, धर्मेंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, अरजान नागवासवाला।

ईस्ट जोन टीम

ईशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उप-कप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदम पॉल, शरनदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद शमी।

नॉर्थ जोन टीम

शुभमन गिल (कप्तान), शुभम खजूरिया, अंकित कुमार (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधु, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, औकिब नबी और कन्हैया वधावन (विकेटकीपर)।

दलीप ट्रॉफी 2025 शेड्यूल, तारीख और वेन्यू



तारीखमैचवेन्यू
क्वार्टरफाइनल -128 से 31 अगस्तनॉर्थ जोन vs ईस्ट जोनBCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्राउंड , बेंगलुरु
क्वार्टरफाइनल -228 से 31 अगस्तसेंट्रल जोन vs नॉर्थ ईस्ट जोनBCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्राउंड-B, बेंगलुरु
सेमीफाइनल- 104 से 07 सितंबरसाउथ जोन vs TBABCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु
सेमीफाइनल -2 04 से 07 सितंबरनॉर्थ जोन vs TBABCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्राउंड-B, बेंगलुरु
फाइनल 11 से 15 सितंबर TBA vs TBABCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्राउंड , बेंगलुरु


संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

08 Aug 2025 04:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy 2025: सीधे सेमीफाइनल में कैसे पहुंची दो टीमें, दलीप ट्रॉफी की 5 टीमें घोषित, जानें शेड्यूल

