AUS vs SA 3rd ODI Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को रौंदा, कंगारुओं ने लिखा नया कीर्तिमान

कैमरून ग्रीन 55 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कैरी ने 37 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से केशव महाराज और सेनुरन मुथुसामी को एक-एक विकेट हाथ लगा। विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 24.5 ओवरों में 155 रन पर सिमट गई। टीम ने 11 के स्कोर पर एडेन मार्करम का विकेट गंवा दिया था। मार्करम महज 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने 8.1 ओवरों के खेल तक महज 50 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए।