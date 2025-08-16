ग्लेन मैक्सवेल ने फिर उड़ाया गर्दा, साउथ अफ्रीका के मुंह से छीन ली जीत

हालांकि मैक्सवेल के अर्द्धशतक के बाद साउथ अफ्रीका गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने 19वें ओवर में बेन ड्वारशुइस (1) के बाद नाथन एलिस (0) को चलता कर मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। 19 ओवर मैडन रहा। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी आखिरी ओवर करने उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एंडन जांपा और ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर थे। इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाकर एक गेंद शेष रहते 173/8 का स्कोर बनाकर टीम को 2 विकेट से जीत दिला दी।