ग्लेन मैक्सवेल ने फिर उड़ाया गर्दा, साउथ अफ्रीका के मुंह से छीन ली जीत

AUS vs SA, 3rd T20: ग्लेन मैक्सवेल के अर्द्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मुकाबले में मेहमान साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से जीत ली।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 16, 2025

Glenn Maxwell
ग्लेन मैक्सवेल, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit - cricket.com.au @X)

AUS vs SA, 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को केर्न्स के कैज़ली स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया और तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन का मुश्किल लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर हांसिल कर लिया।

साउथ अफ्रीका से जीत के लिए मिले 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड उतरे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8 ओवर में 66 रन जोड़े। ट्रेविस हेड 19 रन (18 गेंद) बनाकर आउट हुए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक तीन झटके लगे। जोस इंग्लिस (0) के बाद कप्तान मिचेल मार्श जहां अर्द्धशतक (54 रन, 37 गेंद, 3 चौका, 5 छक्का) जड़ने के बाद 10.2वें ओवर में आउट हुए, वहीं कैमरून ग्रीन (9) भी जल्द पवेलियन लौट गए।

ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए 5वें विकेट के लिए टिम डेविड संग 14 गेंद में 32 रन और छठे विकेट के लिए आरोन हार्डी संग 4 गेंद में 2 रन की साझेदारी की। टिम डेविड जहां 9 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए वहीं आरोन हार्डी 1 रन का योगदान दे सके। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने बेन ड्वारशुइस संग मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इसी दौरान 17.4वें ओवर में मैक्सवेल ने अपना अर्द्धशतक पूरा किया। इस अर्द्धशतक के लिए उन्होंने 30 गेंद खेली।

Glenn Maxwell

हालांकि मैक्सवेल के अर्द्धशतक के बाद साउथ अफ्रीका गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने 19वें ओवर में बेन ड्वारशुइस (1) के बाद नाथन एलिस (0) को चलता कर मैच को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। 19 ओवर मैडन रहा। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी आखिरी ओवर करने उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एंडन जांपा और ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर थे। इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाकर एक गेंद शेष रहते 173/8 का स्कोर बनाकर टीम को 2 विकेट से जीत दिला दी।

इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्लेन मैक्सवेल 36 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के संग नाबाद 62 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कॉर्बिन बॉश ने सर्वाधिक 3 विकेट जबकि कगिसो रबाडा और क्वेना मफाका ने 2-2 विकेट झटके। एडेन मार्करम को एक सफलता नसीब हुई।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस के अर्द्धशतक से साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए थे और मेजबान टीम को जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि जोश हेजलवुड और एडम जांपा को 2-2 सफलताएं नसीब हुई।

