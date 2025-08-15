इंग्लैंड ने आयरलैंड दौरे पर जैकब बेथेल को दी बड़ी जिम्मेदारी, तोड़ देंगे 136 साल पुराना रिकॉर्ड

Jacob Bethell: इंग्लैंड अगले महीने तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगा। इस दौरे के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने टीम का ऐलान किया है। ऑयरलैंड के खिलाफ होने वाले टी-20 सीरीज के लिए 21 वर्षीय ऑलराउंडर जैकब बेथेल को कप्तान नियुक्त किया गया है। इस तरह बेथल इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेट कप्तान बनकर 136 वर्षों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।
इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान मोंटी बोडेन थे, जो 1889 में तब 23 वर्ष के थे। उस वक्त उन्होंने नियमित कप्तान ऑब्रे स्मिथ के बीमार पड़ने की वजह से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी।
जैकब बेथल को कप्तान बनाए जाने के संबंध में इंग्लैंड के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने कहा, "जैकब बेथेल जब से इंग्लैंड टीम में हैं, तब से उन्होंने अपने नेतृत्व गुणों से खासा प्रभावित किया है। आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी।"
आपको बता दें कि इंग्लैंड ने अपने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आयरलैंड दौरे पर आराम दिया है। इन खिलाड़ियों में लिमिटेड ओवर में टीम के नियमित कप्तान हैरी ब्रूक भी है। हैरी ब्रूक सितंबर की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम की कमान संभालेंगे।