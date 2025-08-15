इंग्लैंड ने आयरलैंड दौरे पर जैकब बेथेल को दी बड़ी जिम्मेदारी, तोड़ देंगे 136 साल पुराना रिकॉर्ड

Jacob Bethell: इंग्लैंड अगले महीने तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगा। इस दौरे के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने टीम का ऐलान किया है। ऑयरलैंड के खिलाफ होने वाले टी-20 सीरीज के लिए 21 वर्षीय ऑलराउंडर जैकब बेथेल को कप्तान नियुक्त किया गया है। इस तरह बेथल इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेट कप्तान बनकर 136 वर्षों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।