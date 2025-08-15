डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में लगाएंगी निशाना, भारतीय चुनौती की करेंगी अगुवाई

Asian Shooting Championships 2025: एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का 16वां संस्करण 16 से 30 अगस्त तक कजाखस्तान के श्यामकेंट में आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर (Manu Bhaker) भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य पदक विजेता सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले भाग नहीं लेंगे। चैंपियशिप के प्रारंभिक और क्वालिफिकेशन राउंड शनिवार से होंगे, लेकिन फाइनल 18 अगस्त से शुरू होगा।
एशियन निशानेबाजी फेडरेशन की ओर से आयोजित इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में 28 देशों के 773 निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस चैंपियनशिप में भारत के सीनियर और जूनियर दोनों स्पर्धाओं में 164 शूटर भेजे गए हैं। भारतीय सीनियर टीम में 35 सदस्य शामिल हैं, जोकि 15 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।
महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में मनुभाकर प्रतिस्पर्धा करेंगी, वहीं रायजा ढिल्लों (महिला स्कीट), अंजुम मुद्गिल (महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोज़िशन), ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर (पुरुष 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन), सिफ्त कौर सामरा (महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोज़िशन), रुद्राक्ष पाटिल (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) और कीनन चेनाई (पुरुष ट्रैप) एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में नजर आएंगे।
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग ISSF यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। हालांकि, केवल फाइनल स्ट्रीम किया जाएगा। भारत में इस चैंपियनशिप को टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा।
मनु भाकर एशियन गेम्स 2023 में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीत चुकी हैं। अब उनसे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतने की उम्मीद है। फिलहाल मनु भाकर की नजरें भारत में होने वाले 2027-28 में होने वाले वर्ल्ड कप पर है। वह इसकी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं।