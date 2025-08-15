डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में लगाएंगी निशाना, भारतीय चुनौती की करेंगी अगुवाई

Asian Shooting Championships 2025: एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का 16वां संस्करण 16 से 30 अगस्त तक कजाखस्तान के श्यामकेंट में आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर (Manu Bhaker) भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य पदक विजेता सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले भाग नहीं लेंगे। चैंपियशिप के प्रारंभिक और क्वालिफिकेशन राउंड शनिवार से होंगे, लेकिन फाइनल 18 अगस्त से शुरू होगा।