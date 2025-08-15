पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 5 साल का बैन, भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का पाया दोषी

Saliya Saman: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी की एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। सालिया समन समेत आठ लोगों पर सितंबर 2023 में आरोप लगा कि उन्होंने 2021 अबू धाबी टी-20 लीग के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन किया।
शुक्रवार को आईसीसी के बयान के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 सितंबर 2023 का है, जब समन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। आईसीसी द्वारा मैचों को भ्रष्ट करने के प्रयासों को बाधित किया गया था। पूर्ण सुनवाई और लिखित और मौखिक तर्क की प्रस्तुति के बाद ट्रिब्यूनल ने समन को दोषी पाया।
सालिया समन पर यह प्रतिबंध उस वक्त से माना जाएगा जब उन पर सितंबर 2023 में आरोप लगाया गया था। इसका मतलब यह है कि वह अपने पांच साल के प्रतिबंध में से करीब दो साल पहले ही काट चुके हैं। श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 2.1.1, 2.1.3, और 2.1.4. शामिल हैं-
अनुच्छेद 2.1.1- 2021 अबू धाबी T10 मैचों के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलू को प्रभावित करने के लिए किसी भी समझौते या प्रयास में भाग लिया।
अनुच्छेद 2.1.3- भ्रष्ट आचरण में शामिल होने वाले खिलाड़ी के बदले में किसी अन्य प्रतिभागी को पुरस्कार की पेशकश करना।
अनुच्छेद 2.1.4 - किसी भी भागीदार को संहिता अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्रह करना, प्रेरित करना, फुसलाना, निर्देश देना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर सुविधा प्रदान करना।