पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 5 साल का बैन, भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का पाया दोषी

Saliya Saman: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी की एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। सालिया समन समेत आठ लोगों पर सितंबर 2023 में आरोप लगा कि उन्होंने 2021 अबू धाबी टी-20 लीग के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन किया।