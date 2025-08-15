Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 5 साल का बैन, भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का पाया दोषी

Saliya Saman: सालिया समन को अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 15, 2025

ICC
आईसीसी (Photo Credit - IANS)

Saliya Saman: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी की एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। सालिया समन समेत आठ लोगों पर सितंबर 2023 में आरोप लगा कि उन्होंने 2021 अबू धाबी टी-20 लीग के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन किया।

शुक्रवार को आईसीसी के बयान के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 सितंबर 2023 का है, जब समन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। आईसीसी द्वारा मैचों को भ्रष्ट करने के प्रयासों को बाधित किया गया था। पूर्ण सुनवाई और लिखित और मौखिक तर्क की प्रस्तुति के बाद ट्रिब्यूनल ने समन को दोषी पाया।

सालिया समन पर यह प्रतिबंध उस वक्त से माना जाएगा जब उन पर सितंबर 2023 में आरोप लगाया गया था। इसका मतलब यह है कि वह अपने पांच साल के प्रतिबंध में से करीब दो साल पहले ही काट चुके हैं। श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 2.1.1, 2.1.3, और 2.1.4. शामिल हैं-

ये भी पढ़ें

AUS vs SA 3rd T20: बस ऐसा करते ही ग्लेन मैक्सवेल टी-20 के ‘खास क्लब’ में हो जाएंगे शामिल
क्रिकेट
Glenn Maxwell

अनुच्छेद 2.1.1- 2021 अबू धाबी T10 मैचों के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलू को प्रभावित करने के लिए किसी भी समझौते या प्रयास में भाग लिया।

अनुच्छेद 2.1.3- भ्रष्ट आचरण में शामिल होने वाले खिलाड़ी के बदले में किसी अन्य प्रतिभागी को पुरस्कार की पेशकश करना।

अनुच्छेद 2.1.4 - किसी भी भागीदार को संहिता अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्रह करना, प्रेरित करना, फुसलाना, निर्देश देना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर सुविधा प्रदान करना।

ये भी पढ़ें

पूर्व क्रिकेटर को एशेज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की उम्मीद नहीं, ओपनिंग के लिए बताई अपनी पसंद
क्रिकेट
Marnus Labuschagne

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

15 Aug 2025 06:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 5 साल का बैन, भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का पाया दोषी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.