पूर्व क्रिकेटर को एशेज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की उम्मीद नहीं, ओपनिंग के लिए बताई अपनी पसंद

मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में उनकी जगह कैमरून ग्रीन को जगह दी गई थी। हालांकि, वह भी सफल नहीं रहे थे। लाबुशेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह एशेज सीरीज से टीम में वापसी करना चाहते हैं। लाबुशेन मूलत: मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन मौका मिलने पर वह एशेज में ओपनर के रूप में भी खेलने को तैयार हैं।