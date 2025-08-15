Patrika LogoSwitch to English

पूर्व क्रिकेटर को एशेज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की उम्मीद नहीं, ओपनिंग के लिए बताई अपनी पसंद

मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) को खराब फॉर्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में उनकी जगह कैमरून ग्रीन को जगह दी गई थी।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 15, 2025

Marnus Labuschagne
मार्नस लाबुशेन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Australia squad for the Ashes: मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से उन्हें बाहर रखा गया था। लाबुशेन एशेज सीरीज से टीम में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और चयनकर्ता डेविड बून ने कहा है कि एशेज के लिए उनकी पसंदीदा टीम में मार्नस लाबुशेन की जगह नहीं है।

डेविड बून ने स्पोर्ट्स रेडियो नेटवर्क 'एसईएन' से बात करते हुए कहा, "पिछले छह महीनों में जिस तरह टीम का चयन किया गया है, उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। मैं बतौर ओपनर उस्मान ख्वाजा को चुनूंगा और दूसरे ओपनर के रूप में चाहूंगा कि सैम कोंस्टास को मौका मिले। स्मिथ तीसरे, हेड चौथे, ग्रीन पांचवें, वेबस्टर छठे, कैरी सातवें, और फिर कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लियोन बल्लेबाजी के लिए आएं।"

बून ने दूसरे ओपनर के रूप में उस खिलाड़ी का समर्थन किया, जो एशेज से पहले चार शील्ड मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने जेक वेदराल्ड, नाथन मैकस्वीनी और कैंपबेल केलावे को भी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में भविष्य के दावेदार के रूप में चिह्नित किया।

यास्तिका भाटिया, राधा यादव और तनुजा के अर्द्धशतक, भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए से जीती वनडे सीरीज
क्रिकेट
Radha Yadav

मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में उनकी जगह कैमरून ग्रीन को जगह दी गई थी। हालांकि, वह भी सफल नहीं रहे थे। लाबुशेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह एशेज सीरीज से टीम में वापसी करना चाहते हैं। लाबुशेन मूलत: मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन मौका मिलने पर वह एशेज में ओपनर के रूप में भी खेलने को तैयार हैं।

31 साल के लाबुशेन ने 58 मैच की 104 पारियों में 11 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से 4,435 रन बनाए हैं। एशेज 2025-26 की शुरुआत 21 नवंबर से हो रही है। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट 4 जनवरी को खेला जाएगा। टेस्ट मैच पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज की मौजूदा चैंपियन है। 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया विजयी रही थी। 2023 में इंग्लैंड में हुई सीरीज ड्रॉ रही थी।

BWF World Championships 2025: पहले दौर में शीर्ष वरीय शी यू की को चुनौती देंगे लक्ष्य सेन
अन्य खेल
Lakshya Sen

