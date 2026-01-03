3 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs NZ: अजित अगरकर ने फिर किया बड़ा ब्लंडर! पिछली सीरीज में शतक जड़ने वाले इस बल्लेबाज को किया वनडे टीम से ड्रॉप

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। गायकवाड़ ने रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मुक़ाबले में 83 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए थे।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 03, 2026

India T20 World Cup 2026 Squad

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (फोटो सोर्स: ANI)

Ruturaj Gaikwad,Indian Squad for ODI series against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है। कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है।

अगरकर ने फिर किया ब्लंडर!

हर बार की तरह इस बार भी अगरकर इस चयन के बाद विवादों में आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। गायकवाड़ ने रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मुक़ाबले में 83 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए थे।

देवदत्त पडिक्कल और ईशान किशन को किया नज़रअंदाज़

इसके अलावा विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल और ईशान किशन को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं 33 की औसत वाले ऋषभ पंत अब भी टीम में बने हुए हैं। पडिक्कल अबतक खेले गए पांच मैचों में 102.80 की औसत से 514 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक निकले हैं।

पंत अब भी टीम में बरकरार

पंत का वनडे करियर अबतक बेहद मामूली रहा है। उन्होंने 27 पारियों में 33.5 की औसत से 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से मात्र एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। संजू सैमसन भी इस टीम में स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इनके अलावा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह नहीं बना सके हैं।

कहां खेले जाएंगे वनडे मुक़ाबले

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11-18 जनवरी के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है। पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा, जिसके बाद 14 जनवरी को राजकोट में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा। सीरीज का अंतिम मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेला जाना है। इसके बाद दोनों देश 21-31 जनवरी के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

गिल की बतौर कप्तान वापसी

शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं। ऐसे में वह टीम की कमान संभालते नजर आने वाले हैं। वहीं, इस टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव भी मिलेगा। हालांकि, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है।

मोहम्मद सिराज को भी मिला मौका

रवींद्र जडेजा के रूप में भारत के पास अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद होगा। वहीं, कुलदीप यादव स्पिन विभाग का जिम्मा संभालेंगे। तेज गेंदबाजी में टीम को मोहम्मद सिराज से काफी आस होगी। हर्षित राणा भी इस टीम का हिस्सा होंगे। भारतीय खेमे में यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाज को भी मौका दिया गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल।

संजू सैमसन ने VHT के पहले ही मैच में मात्र इतनी गेंद पर जड़ा तूफानी शतक, क्या NZ के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलेगी जगह?
क्रिकेट
Sanju Samson

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

03 Jan 2026 05:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: अजित अगरकर ने फिर किया बड़ा ब्लंडर! पिछली सीरीज में शतक जड़ने वाले इस बल्लेबाज को किया वनडे टीम से ड्रॉप

