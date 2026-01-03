IND vs NZ: अजित अगरकर ने फिर किया बड़ा ब्लंडर! पिछली सीरीज में शतक जड़ने वाले इस बल्लेबाज को किया वनडे टीम से ड्रॉप

पंत का वनडे करियर अबतक बेहद मामूली रहा है। उन्होंने 27 पारियों में 33.5 की औसत से 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से मात्र एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। संजू सैमसन भी इस टीम में स्थान बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इनके अलावा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम में जगह नहीं बना सके हैं।