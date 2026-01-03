5 मैच में 4 शतक और 514 रन… 102.80 के औसत से इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में मचाई तबाही, क्या होगी वनडे टीम में एंट्री?

शतक लगाने के बाद बल्ला उठाते देवदत्त पडिक्कल। (फोटो सोर्स: एक्स@/LucknowIPL)
Devdutt Padikkal, Vijay Hazare Trophy 2025- 26: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन जल्द होने वाला है। सीरीज का पहला मुक़ाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। ऐसे में घरेलू क्रिकेट में दमदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों की किस्मत चमक सकती है और उन्हें इस सीरीज में मौका मिल सकता है।
कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में तबाही मचा रखी है। पडिक्कल ने इस सीजन रनों का अंबार लगा दिया है और पांच मैचों में चार शतक ठोकते हुए सेलेक्टर्स का ध्यान मजबूती से अपनी ओर खींचा है। पडिक्कल अबतक खेले गए पांच मैचों में 102.80 की औसत से 514 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक निकले हैं। त्रिपुरा के खिलाफ खेले जा रहे पांचवे मैच में आज उन्होंने 120 गेंद पर 108 रनों की बेहतरीन पारी खेली है।
इससे पहले विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में पडिक्कल ने झारखंड के खिलाफ पहले मैच में ने 147 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं केरल के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 124 रन बनाए थे। तमिल नाडू के खिलाफ उनका बल्ला शांत रहा था। इस मुक़ाबले में उन्होंने मात्र 22 रन बनाए थे। वहीं पुदुचेरी के खिलाफ 113 रनों की पारी खेली थी।
इस सीजन दो बार बैक-टू-बैक शतक ठोककर उन्होंने चयनकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देवदत्त पडिक्कल आईपीएल में भी जलवा दिखा चुके हैं। 25 साल के इस खिलाड़ी का लिस्ट-ए रिकॉर्ड भी बेहद शानदार है। उन्होंने अब तक 37 लिस्ट-ए मैचों में 82.56 की औसत से 2597 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 13 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। इतनी कम पारियों में 25 बार 50+ रन बनाना अपने आप में कमाल की बात है।
