5 मैच में 4 शतक और 514 रन… 102.80 के औसत से इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में मचाई तबाही, क्या होगी वनडे टीम में एंट्री?

इस सीजन दो बार बैक-टू-बैक शतक ठोककर उन्होंने चयनकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देवदत्त पडिक्कल आईपीएल में भी जलवा दिखा चुके हैं। 25 साल के इस खिलाड़ी का लिस्ट-ए रिकॉर्ड भी बेहद शानदार है। उन्होंने अब तक 37 लिस्ट-ए मैचों में 82.56 की औसत से 2597 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 13 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। इतनी कम पारियों में 25 बार 50+ रन बनाना अपने आप में कमाल की बात है।