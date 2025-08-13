BWF World Championships 2025: पहले दौर में शीर्ष वरीय शी यू की को चुनौती देंगे लक्ष्य सेन

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी हैं, जिन्हें नौवीं वरीयता मिली है। इस जोड़ी को पहले दौर में बाई मिला है। दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी का सामना या तो हमवतन हरिहरन अंसकारुनन-रूबेन कुमार से होगा, या फिर चीनी ताइपे के लियू कुआंग हेंग और यांग पो-हान से होगा। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता और दूसरी वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी आरोन चिया और सोह वुई यिक से हो सकता है।