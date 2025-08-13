Patrika LogoSwitch to English

PKL 12: यूपी योद्धाज ने इस डिफेंडर को बनाया टीम का कप्तान, उप-कप्तान का भी किया ऐलान

PKL 12: प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 23 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

Sumit Sangwan and Ashu Singh
यूपी योद्धाज के कप्तान सुमित सांगवान और उप-कप्तान आशु सिंह (Photo Credit - X)

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 12वें सीजन का आगाज 29 अगस्त से हो रहा है, जिसका फाइनल 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कई टीमों ने पहले ही अपनी टीमों के कप्तान का ऐलान कर दिया है, जबकि कुछ टीमों के कप्तान का ऐलान होना बाकी। इसी कड़ी में बुधवार को यूपी योद्धाज ने अपने कप्तान और उप-कप्तान का ऐलान किया है।

यूपी योद्धाज (UP Yoddhas) ने जहां प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के लिए सुरेंद्र गिल (Surender Gill) की जगह सुमित सांगवान (Sumit Sangwan) को कप्तान बनाया है, वहीं आशु सिंह (Ashu Singh) को उप-कप्तान बनाया है। सुरेंद्र गिल PKL 11 में यूपी योद्धाज के कप्तान थे। सुमित सांगवान और आशु सिंह प्रो कबड्डी लीग 7वें सीजन से यूपी योद्धाज से जुड़े हुए हैं।

अपनी चपलता, टाइमिंग और इंटेलिजेंस के लिए पहचाने जाने वाले सुमित सांगवान को टॉप डिफेंडर्स में शामिल है। आशु ज्यादातर कवर डिफेंडर के रूप में खेलते हैं। मुख्य कोच जसवीर सिंह (Jasvir Singh) ने कहा, "सुमित और आशु असाधारण खिलाड़ी और सच्चे योद्धा हैं। अपने पहले मैच से ही उन्होंने प्रतिबद्धता, अनुशासन और टीम-प्रथम मानसिकता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने वर्षों के निरंतर प्रदर्शन और समर्पण के माध्यम से यह जिम्मेदारी अर्जित की है।"

PKL 12 में यूपी योद्धाज की टीम

गुमान सिंह, डोंग जियोन ली, प्रणय राणे, भवानी राजपूत, सुरेंदर गिल, गगन गौड़ा, शिवम चौधरी, केशव कुमार, जतिन सिंह, मोहम्मदरेज़ा कबौद्राहंगी, महेंद्र सिंह, रौनक नैन, सुमित सांगवान (कप्तान), आशु सिंह (उपकप्तान), साहुल कुमार, हितेश कादियान, जयेश महाजन, गंगाराम, सचिन मणिपाल।

