PKL 12: यूपी योद्धाज ने इस डिफेंडर को बनाया टीम का कप्तान, उप-कप्तान का भी किया ऐलान

PKL 2025: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 12वें सीजन का आगाज 29 अगस्त से हो रहा है, जिसका फाइनल 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके लिए सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कई टीमों ने पहले ही अपनी टीमों के कप्तान का ऐलान कर दिया है, जबकि कुछ टीमों के कप्तान का ऐलान होना बाकी। इसी कड़ी में बुधवार को यूपी योद्धाज ने अपने कप्तान और उप-कप्तान का ऐलान किया है।