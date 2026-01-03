भारतीय टीम में चुने जाने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे श्रेयस अय्यर, इस दिन मैदान पर आएंगे नजर

श्रेयस अय्यर (Photo source: IANS)
Shreyas Iyar, Vijay Hazare Trophy 2025-26: न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। ऐसे में वे अब विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। 31 वर्षीय खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग के दौरान स्प्लीन में चोट लगी थी। अय्यर 6 जनवरी को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई की तरफ से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेंगे।
'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' के अनुसार, श्रेयस अय्यर को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से कुछ शर्तों के साथ खेलने की मंजूरी मिल गई है। अय्यर ने अपने रिहैबिलिटेशन के आखिरी दौर के लिए सीओई में 10 दिन बिताए। रिटर्न-टू-प्ले प्रोटोकॉल के तहत, अय्यर ने 2 जनवरी को एक प्रैक्टिस मैच भी खेला। इस प्रैक्टिस मैच के दौरान अय्यर को किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं हुई।
विजय हजारे ट्रॉफी में अय्यर का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने साल 2024 में कर्नाटक के विरुद्ध 50 गेंदों में 114 रन की पारी खेली थी। अय्यर ने प्रमुख घरेलू वनडे प्रतियोगिता में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। वह पिछले सीजन 5 मुकाबलों में 325 रन बनाकर मुंबई के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।
अय्यर को 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के तीसरे वनडे के दौरान गंभीर चोट लगी थी। थर्ड-मैन बाउंड्री के पास कैच लेने की कोशिश में अय्यर अपना संतुलन खो बैठे और पसलियों के बल मैदान पर गिर पड़े। इससे उनकी स्प्लीन में गंभीर चोट आई और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई। इसके बाद से अय्यर क्रिकेट मैदान से दूर हैं।
