भारतीय टीम में चुने जाने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे श्रेयस अय्यर, इस दिन मैदान पर आएंगे नजर

Shreyas Iyar, Vijay Hazare Trophy 2025-26: न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। ऐसे में वे अब विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। 31 वर्षीय खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग के दौरान स्प्लीन में चोट लगी थी। अय्यर 6 जनवरी को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई की तरफ से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेंगे।