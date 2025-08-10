AUS vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में ट्रैविस हेड के साथ सलामी बल्लेबाजी करेंगे मिशेल मार्श

ऑस्ट्रेलिया के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान मिशेल मार्श ने पुष्टि की है कि वह फिलहाल इस प्रारूप में ट्रैविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। मार्श 2021 से इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज़ थे और इस कदम का फायदा भी हुआ जब इस ऑलराउंडर ने उस साल टी20 विश्व कप फाइनल में 'मैन ऑफ द मैच' प्रदर्शन किया।
हालांकि उन्होंने अगले दो संस्करणों में भी इसी क्रम पर बल्लेबाजी जारी रखी है, 33 वर्षीय यह खिलाड़ी हेड के साथ शीर्ष क्रम में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरिबियन दौरे पर हेड की अनुपस्थिति में पारी की शुरुआत की थी, लेकिन यह बाएं हाथ का बल्लेबाज भी अपनी पसंदीदा जगह पर वापसी करेगा।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले डार्विन में मार्श ने कहा, ''निकट भविष्य में मैं और हेडी (ट्रैविस हेड) ही शीर्ष पर रहेंगे। ज़ाहिर है, हम साथ में काफी खेल चुके हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए (हम) वहीं से शुरुआत करेंगे। विश्व कप से पहले टीम के रूप में, खिलाड़ियों को लचीला होने की जरूरत है, यही संदेश दिया गया है।''
मार्श द्वारा बल्लेबाजी क्रम को लचीला बनाने की अपील हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5-0 की हार के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जहां मिशेल ओवेन जैसे खिलाड़ी ने हाल के महीनों में टी20 सर्किट में शीर्ष क्रम में अपनी छाप छोड़ने के बावजूद, मध्य क्रम में सहजता से बदलाव किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के लचीलेपन के कारण टिम डेविड ने उस श्रृंखला में एक मैच में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में शानदार शतक जड़ा। इसने निश्चित रूप से 2021 के चैंपियन को डेविड को लगातार बल्लेबाजी क्रम में ऊपर लाने का एक नया विकल्प दिया है।
मार्श ने कहा, ''हमने इस बारे में बात की है, हमने कैरिबियन में देखा है कि वह (डेविड) सामान्य से पहले बल्लेबाजी करने आए थे। उनका कौशल इसके लिए बना है।" उम्मीद है कि वह जितनी ज्यादा गेंदों का सामना करेंगे, उतने ही ज्यादा मैच हमारे लिए जीतेंगे।''
गेंदबाजी के मामले में अपनी प्रगति के बारे में मार्श ने स्वीकार किया कि वह फिलहाल सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भविष्य में गेंदबाजी की जिम्मेदारी में वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया, ''मेरे लिए गेंदबाजी फिलहाल ऑफलाइन है, लेकिन यह हमेशा के लिए ऑफलाइन नहीं है। इस समय यह सीरीज दर सीरीज होगी, हमारे पास कई विकल्प हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''विश्व कप में अभी 15 मैच बाकी हैं, इसलिए हम अपनी मनचाही शैली पर काम करते रहेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे खिलाड़ी हर पल का आनंद लें और सीरीज जीतें।''
दक्षिण अफ़्रीकी टीम के खिलाफ पहला टी20 मैच रविवार (10 अगस्त) को डार्विन में खेला जाएगा, और इसी मैदान पर दूसरा मैच भी खेला जाएगा, उसके बाद टीमें अंतिम टी20 मैच और पहला वनडे मैच केर्न्स में खेलेंगी। आखिरी दो वनडे मैच मैके में होंगे।