AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 कल, सीरीज अपने नाम कर इतिहास रचने उतरेंगी दोनों टीम

वहीं, वेस्टइंडीज की ओर से देवाल्ड ब्रेविस और रासी वैन डर डुसेन टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं, जबकि गेंदबाजी में क्वेना मफाका और जॉर्ज लिंडे विपक्षी टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका साल 2006 से अब तक कुल 27 टी20 मैचों में आमने-सामने रही हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान 18 मैच जीते, जबकि नौ मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा।