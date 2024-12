IND vs AUS: आखिरी दो टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम में किए बड़े बदलाव, 3 साल बाद इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी

नई दिल्ली•Dec 20, 2024 / 10:51 am• Siddharth Rai

Australia 15 player squad for the final two test: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की बार्डर गावस्कर ट्रॉफी (BGT) का चौथा मुक़ाबला 26 दिसंबर से मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा। यह सीरीज 1-1 से ड्रा चल रही है। ऐसे में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में दो बड़े बदलाव किए हैं।

कोनस्टास और रिचर्डसन को मिला मौका टीम ने सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी को बाहर कर दिया है। वहीं चोट के चलते तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड भी अगले दो मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं। मैकस्वीनी के स्थान पर 19 साल के सैम कोनस्टास को भी जगह मिली है। वहीं हेज़लवुड की जगह तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन को शामिल किया गया है। रिचर्डसन तीन साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। आखिरी बार उन्हें 2021-22 में द एशेज सीरीज खेलते हुए देखा गया था। डेब्यू करते ही कोनस्टास बना सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड एमसीजी में सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के साथ मैकस्वीनी की जगह कौन ओपन करेंगा ये बड़ा सवाल है। अगर सैम कोनस्टास को इस मैच में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह पिछले 70 सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बनेंगे। इससे पहले 1952 में इयान क्रेग ने 17 साल 239 दिन की उम्र में डेब्यू किया था, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। कोंस्टास ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था कोंस्टास ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे और इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा शेफील्ड शील्ड में उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए पहले मैच में 152 और 105 रन की पारी खेली थी। फिर एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलते हुए भारत ए के खिलाफ नाबाद 73 रन बनाए थे। कोंस्टास और रिचर्डसन के अलावा तेज गेंदबाज सीन एबॉट भी मेलबर्न और सिडनी टेस्ट के स्क्वॉड में शामिल किया गाय है। आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड (उपकप्तान), स्टीव स्मिथ (उपकप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, सैम कोंस्टास, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल मार्श, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर