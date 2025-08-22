साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारी ऑस्ट्रेलिया, कप्तान ने निराशा जताते हुए बताया कौन है जिम्मेदार

सीरीज के पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य मिला था। दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर सिमट गई। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी और उस सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज का पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू सकी थी। पर्थ में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया 163 और तीसरे मैच में 140 पर सिमट गई थी।