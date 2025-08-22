Patrika LogoSwitch to English

साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारी ऑस्ट्रेलिया, कप्तान ने निराशा जताते हुए बताया कौन है जिम्मेदार

Australia Cricket Team: वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका में होना है, जहां क्रिकेट कभी भी आसान नहीं होती। ऐसे में वनडे फॉर्मेट के प्रदर्शन में लगातार गिरावट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चिंता और निराशा बनकर उभरी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 22, 2025

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श (फोटो- IANS)
ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे में कंगारुओं को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। अपने घरेलू वनडे में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लगातार चौथे मुकाबले में 200 रन के पहले ढेर हो गई। इस हार के बाद कई सवाल भी खड़े होंगे। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 278 रन का लक्ष्य दिया था। लेकिन, कंगारू टीम 193 रन पर सिमट गई और 84 रन से मैच गंवा बैठी। इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज भी गंवा दी।

पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का यही हाल

सीरीज के पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 297 रन का लक्ष्य मिला था। दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया 198 रन पर सिमट गई। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी और उस सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज का पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में टीम 200 का आंकड़ा नहीं छू सकी थी। पर्थ में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया 163 और तीसरे मैच में 140 पर सिमट गई थी।

पिछले 4 वनडे मैच में 200 का आंकड़ा छूने में नाकाम रही ऑस्ट्रेलिया पिछले 8 वनडे मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल कर सकी है। आखिरी जीत इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिली थी। वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका में होना है, जहां क्रिकेट कभी भी आसान नहीं होती। ऐसे में वनडे फॉर्मेट के प्रदर्शन में लगातार गिरावट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चिंता और निराशा बनकर उभरी है। सबसे बड़ी चिंता ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में निराशाजनक प्रदर्शन है। दूसरे वनडे में हार के बाद कप्तान मिचेल मार्श ने निराशा जताई और बल्लेबाजों को कसूरवार बताया।

बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा

मिचेल मार्श ने कहा, "यह हमारे लिए निराशाजनक है। एक टीम के तौर पर हमने गेंद से उन्हें अच्छे स्कोर पर रोका। हालांकि बल्लेबाजी युनिट के तौर पर, हम अपना काम नहीं कर सके। उन्होंने असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाज़ी की। शुरुआत में स्विंग हुई और उन्होंने हमें मात दे दी। बार्टलेट जैसे युवा खिलाड़ियों को अपना काम करते देखना हमेशा अच्छा लगता है। ये हमारी निराशाजनक हार है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को जीत का श्रेय जाता है।

Updated on:

22 Aug 2025 08:48 pm

Published on:

22 Aug 2025 07:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारी ऑस्ट्रेलिया, कप्तान ने निराशा जताते हुए बताया कौन है जिम्मेदार

