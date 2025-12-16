एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दो बड़े बदलावों के साथ प्लेइंग XI का किया ऐलान, ख्वाजा समेत इन 2 का कटा पत्ता

Australia playing XI announce for Adelaide Test: इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी एडिलेड में खेले जाने वाले तीसरे एशेज टेस्‍ट के लिए अपनी प्‍लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर कर दिया गया है। जबकि पैट कमिंस और नाथन लियोन को एडिलेड में टीम में वापस बुलाया गया है। माइकल नेसर उन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में सबसे बदकिस्मत रहे, जिन्हें गाबा में आठ विकेट की जीत के बाद टीम से बाहर किया गया है।