एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दो बड़े बदलावों के साथ प्लेइंग XI का किया ऐलान, ख्वाजा समेत इन 2 का कटा पत्ता

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Australia playing XI announce for Adelaide Test: इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी एडिलेड में खेले जाने वाले तीसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर कर दिया गया है। जबकि पैट कमिंस और नाथन लियोन को एडिलेड में टीम में वापस बुलाया गया है। माइकल नेसर उन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में सबसे बदकिस्मत रहे, जिन्हें गाबा में आठ विकेट की जीत के बाद टीम से बाहर किया गया है।
कमिंस ने मंगलवार को मैच से पूर्व कॉन्फ्रेंस में प्लेइंग XI का खुलासा किया। वह खुद पांच महीने बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और स्टीव स्मिथ से कप्तानी की बागडोर वापस लेंगे। उन्होंने बताया कि ख्वाजा पीठ की चोट से उबर गए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने हेड के साथ नए खिलाड़ी जेक वेदरल्ड को टॉप पर रखने का फैसला किया है, जो पहले दो टेस्ट में सफल रहे हैं। वहीं, जोश इंग्लिस नंबर 7 पर अपनी जगह बनाए रखेंगे।
उन्होंने बताया कि स्मिथ सोमवार को हल्की बीमारी के कारण ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मुख्य ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अब वह खेलने के लिए तैयार हैं। वह मंगलवार को नेट पर वापस आ गए और बल्लेबाजी करते समय एक 'फ्लिंगर' से कमर में चोट लगने के बावजूद मैच से पहले अभ्यास करते रहे।
ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से सीम अटैक किया था, लेकिन उन्होंने अपने फ्रंटलाइन स्पिनर लियोन को वापस बुलाया है। नेसर ने गाबा में दूसरी पारी में पांच विकेट लिए थे, लेकिन कमिंस, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड के पेस ब्रिगेड में होने के कारण उनके लिए कोई जगह नहीं बची।
ट्रैविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड।
ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग।
