IPL 2026 की तारीखें हुईं कन्फर्म, जानें कब से कब तक खेला जाएगा आईपीएल का 19वां सीजन

IPL 2026 Dates Confirm: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी ऑक्‍शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में किया जाना है। इससे पहले आईपीएल के 19वें सीजन की तारीखें सामने आ गई हैं। इस टूर्नामेंट का आगाज गुरुवार 26 मार्च से होगा और फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को खेला जाएगा। ये फैसला सोमवार को अबू धाबी में फ्रेंचाइजी और आईपीएल अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग के दौरान लिया गया है। हालांकि, टूर्नामेंट के मुकाबले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे या नहीं इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है।