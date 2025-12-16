IPL 2026 की तारीखें हुईं कन्फर्म, जानें कब से कब तक खेला जाएगा आईपीएल का 19वां सीजन

आईपीएल ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: @IPL)
IPL 2026 Dates Confirm: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में किया जाना है। इससे पहले आईपीएल के 19वें सीजन की तारीखें सामने आ गई हैं। इस टूर्नामेंट का आगाज गुरुवार 26 मार्च से होगा और फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को खेला जाएगा। ये फैसला सोमवार को अबू धाबी में फ्रेंचाइजी और आईपीएल अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग के दौरान लिया गया है। हालांकि, टूर्नामेंट के मुकाबले बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे या नहीं इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है।
आईपीएल सीजन 19 की तारीखें लीग के सीईओ हेमांग अमीन ने मंगलवार की नीलामी से पहले एक ब्रीफिंग के दौरान बताईं। टूर्नामेंट की परंपरा के अनुसार, पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन के शहर में खेला जाता है, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की उपलब्धता अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को राज्य सरकार से वेन्यू पर आईपीएल मैच होस्ट करने के लिए सशर्त मंजूरी मिल गई है।
चिन्नास्वामी में मैच खेले जाने को लेकर बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि हमें इसकी उम्मीद है। राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार भी खुद ऐसा कह चुके है। बता दें कि हाल ही में सीएम के हवाले से कहा गया था कि हमने आईपीएल मैचों के बारे में फैसला कर लिया है। हम पॉजिटिव हैं। हमने अपने गृह मंत्री जी परमेश्वर से केएससीए अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए कहा है। परमेश्वर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ चर्चा करेंगे और इस मामले को देखेंगे।
दरअसल, आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को भगदड़ के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई फैंस घायल हो गए थे। तब से राज्य सरकार लगातार इस वेन्यू पर क्रिकेट मैचों की अनुमति देने से इनकार कर रही है। बीसीसीआई को महिला विश्व कप के मैच भी दूसरे शहर में आयोजित कराने पड़े थे।
बीसीसीआई ने अभिमन्यु ईश्वरन को नीलामी रजिस्टर में शामिल करने की पुष्टि कर दी है। वह फाइनल लिस्ट में शामिल किए गए 19 नए खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाले ऑक्शन से पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ शेयर किया जाएगा। ईश्वरन का नाम शीट में 360 वें नंबर पर है। ऑक्शन रजिस्टर में खिलाड़ियों की कुल संख्या अब बढ़कर 369 हो गई है।
