IPL History: एक बगावत के बाद हुआ था दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग जन्म, कभी BCCI नहीं देता था भाव

आकाश चोपड़ा ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्‍होंने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का जन्‍म एक बगावत की वजह से हुआ था। बात 2005 और 2006 की है, जब कई देशों ने टी20 को मान्‍यता देनी शुरू कर दी थी। इंग्‍लैंड ने तो आधिकारिक रूप से इसे अपना भी लिया था। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया ने भी बिग बैश लीग पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी। वहीं, भारत टी20 क्रिकेट को पजामा जैसा ही मानता था उसके पीछे की सोच ये थी कि इससे बॉलर्स का रोल ही खत्‍म हो जाएगा। हालांकि ये सोच गलत नहीं थी, लेकिन समय बदल रहा था।