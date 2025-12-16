IPL 2026 Auction: जानें कौन हैं भारत की पहली महिला नीलामीकर्ता मल्लिका सागर? एक किताब ने बना दिया ऑक्शनर

Who is Mallika Sagar: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्‍शन इंतजार खत्‍म हो गया है। ये ऑक्‍शन आज 16 दिसंबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर 2.30 बजे से अबू धाबी में आयोजित होगा, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी और युवा प्‍लेयर्स के भविष्‍य पर फैसला होगा। इस दौरान एक बार फिर सभी की नजर भारत की पहली महिला नीलामीकर्ता मल्लिका सागर पर टिकी होंगी, जिन्‍हें आईपीएल और डब्‍ल्‍यूपीएल ही नहीं कई एलीट स्पोर्ट्स नीलामी का अनुभव है। एक बिजनेस माइंडेड परिवार में पली-बढ़ी बेहद शांत स्‍वभाव के लिए जानी जाने वाली मल्लिका ने आखिर ये अनोखा करियर क्‍यों और कैसे चुना? आइये एक नजर इस यात्रा पर डालते हैं।