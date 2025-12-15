15 दिसंबर 2025,

IPL 2026 Auction: ये तेज गेंदबाज बटोर सकते हैं बड़ी रकम, सभी टीमें करना चाहेंगी स्क्वॉड में शामिल

IPL 2026 Auction: आईपीएल के 19वें सीजन के लिए मंगलवार को ऑक्शन होने जा रहा है। इस सीजन में कई टीमों को अच्छे तेज गेंदबाज की दरकार हैं। यहां कुछ ऐसे ही तेज गेंदबाजों की बात की जा रही है, जो इस सीजन में महंगे बिक सकते हैं।

भारत

Madhur Milan Rao

Dec 15, 2025

ये तेज गेंदबाज रहेंगे महंगे (फोटो- x.com)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी ऑक्शन पर इस बार सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस नीलामी में बिकने के लिए कई बड़े नाम हैं, जिन्हें टीमों ने ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। अब ये खिलाड़ी फिर से नीलामी में हिस्सा लेंगे। इनमें कई नाम ऐसे हैं, जो काफी महंगे बिक सकते हैं। इस बार के ऑक्शन में कुछ ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो कि सभी टीमों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं।

इन तेज गेंदबाजों पर लग सकती है बड़ी बोली

सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की। पथिराना लसिथ मलिंगा जैसे स्लिंगी एक्शन के लिए जाने जाते हैं। पिछले सीजन वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, जिन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। लेकिन इस सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया है। पथिराना की गेंदबाजी की बात की जाए तो उनकी एक्शन बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकता है। आईपीएल करियर में उनके नाम 32 मैचों में 47 विकेट हैं और इकोनॉमी रेट भी 8.68 का है।

ऑक्शन में कुछ ऐसे अफ्रीकी तेज गेंदबाज हैं, जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। एनरिक नॉर्किया में काफी टीमों की रुचि हो सकती है। नॉर्किया अपनी पेस के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज को मात देने की क्षमता रखते हैं। एक और अफ्रीकी गेंदबाज लुंगी एंगिडी भी इस ऑक्शन में डिमांड में रहेंगे। इनके अलावा युवा तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएत्ज़ी में भी टीमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं। कोएत्ज़ी अपनी पेस और अग्रेसन के लिए जाने जाते हैं।

इनके अलावा कुछ और गेंदबाज जैसे मुस्ताफिज़ुर रहमान, अल्ज़ारी जोसेफ और भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप भी ऑक्शन में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं।

ये अनकैप्ड भारतीय भी रहेंगे डिमांड में

कुछ ऐसे अनकैप्ड तेज गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने डॉमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया है और इस सीजन के लिए टीमें उन्हें टारगेट कर सकती हैं। इन गेंदबाजों में आकाश मधवाल, अशोक शर्मा और सिमरजीत सिंह शामिल हैं। अशोक शर्मा फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लीडिंग विकेट टेकर हैं। पिछले सीजन वह राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। इस सीजन कई टीमें उनके लिए बोली लगा सकती हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Auction: इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड के लिए चर्चा में रही CSK और RR अब इन खिलाड़ियों पर खेल सकती हैं दांव
क्रिकेट
csk and rr probable squad

15 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: ये तेज गेंदबाज बटोर सकते हैं बड़ी रकम, सभी टीमें करना चाहेंगी स्क्वॉड में शामिल

