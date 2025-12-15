IPL 2026 Auction: ये तेज गेंदबाज बटोर सकते हैं बड़ी रकम, सभी टीमें करना चाहेंगी स्क्वॉड में शामिल

सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की। पथिराना लसिथ मलिंगा जैसे स्लिंगी एक्शन के लिए जाने जाते हैं। पिछले सीजन वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, जिन्हें 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। लेकिन इस सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया है। पथिराना की गेंदबाजी की बात की जाए तो उनकी एक्शन बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकता है। आईपीएल करियर में उनके नाम 32 मैचों में 47 विकेट हैं और इकोनॉमी रेट भी 8.68 का है।