‘प्लेयर ऑफ द मैच’ लेने पहुंचे अर्शदीप सिंह का छलका दर्द, बताया कमबैक करने के लिए क्या किया

अर्शदीप सिंह ने कहा, “जब मैं ग्राउंड पर आया, तो सब मुझसे कह रहे थे कि यह भी तुम्हारा होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा, नहीं, यह मेरा होम ग्राउंड नहीं है। उसके बाद मैंने बस बेसिक्स पर ध्यान दिया, बेसिक्स सही किए और अपनी स्किल्स पर भरोसा किया। जब आप इस लेवल पर खेलते हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप वो चीजें नहीं कर पाते, जो आप करना चाहते हैं। पिछला मैच एक खराब दिन था, इसलिए इस मैच में अच्छी बॉलिंग करके अच्छा लग रहा है। मैंने बस बॉल को सही जगह पर पिच किया और विकेट से जितनी हो सके उतनी मदद लेने की कोशिश की। विकेट में थोड़ी मदद थी, मौसम भी ठंडा था, इसलिए काफी स्विंग और सीम मिल रही थी। मैंने बस इसे सिंपल रखने की कोशिश की, सही जगहों पर बॉल डाली और मुझे उसका इनाम मिला।”