पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेजलवुड समेत कई बड़े खिलाड़ियों का कटा पत्ता

Australia Squad announce: क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने कुछ नए टैलेंट के साथ पाकिस्‍तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टी20 वर्ल्‍ड कप से ठीक पहले होने वाली इस सीरीज के लिए पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड और ग्लेन मैक्सवेल को बाहर रखा गया है।

भारत

image

lokesh verma

Jan 19, 2026

Australia Team Announce

ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Australia Squad announce: ऑस्ट्रेलिया ने 29 जनवरी से 1 फरवरी तक गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ तीन T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए 17 सदस्‍यीय टीम घोषित की गई है, लेकिन टी20 वर्ल्‍ड कप स्‍क्‍वॉड में शामिल पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड और ग्लेन मैक्सवेल को बाहर रखा गया है। बताया जा रहा है कि चोट के चलते इनमें से कुछ खिलाड़ी अनुपलब्‍ध हैं। इसलिए कुछ नए टैलेंट को टीम में शामिल किया गया है।

इन प्‍लेयर्स को मिला मौका

पाकिस्‍तान के खिलाफ इस सीरीज के लिए तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन, ओपनर जैक एडवर्ड्स और ऑलराउंडर कूपर कॉनोली जैसे नए टैलेंटेड खिलाडि़यों को मौका दिया गया है। इस टीम की कमान मिचेल मार्श को सौंपी गई है।

ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ चोट के चलते बाहर

चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में गहराई लाने के लिए घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका देने की बात कही है। ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ जैसे स्टार खिलाड़ी और चोटिल खिलाड़ी टीम से बाहर हैं, जिससे उभरते हुए खिलाड़ियों को 2022 के बाद पहली बार पाकिस्तान में वार्म-अप का अहम मौका मिलेगा।

पाकिस्‍तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्‍क्‍वॉड

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कोनोली, बेन ड्वासुइस, जैक एडवर्ड्स, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिच ओवन, जोश फिलिपी, मैथ्‍यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।

