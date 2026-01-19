पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेजलवुड समेत कई बड़े खिलाड़ियों का कटा पत्ता

Australia Squad announce: ऑस्ट्रेलिया ने 29 जनवरी से 1 फरवरी तक गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ तीन T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए 17 सदस्‍यीय टीम घोषित की गई है, लेकिन टी20 वर्ल्‍ड कप स्‍क्‍वॉड में शामिल पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड और ग्लेन मैक्सवेल को बाहर रखा गया है। बताया जा रहा है कि चोट के चलते इनमें से कुछ खिलाड़ी अनुपलब्‍ध हैं। इसलिए कुछ नए टैलेंट को टीम में शामिल किया गया है।