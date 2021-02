कोरोना के कारण ऑस्ट्रेलिया का द. अफ्रीका का दौरा स्थगित

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोनावायरस महामारी चिंताओं को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका का अपना अगला दौरा स्थगित कर दिया है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इस महीने के आखिर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना था लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अंतरिम मुख्य कार्यकारी निक हॉकले ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका का दौरा जोखिम भरा है और उन्हें यह अस्वीकार्य है।

विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद दौरा किया स्थगित

दक्षिण अफ्रीका कोविड-19 वायरस के नए वैरिएंट के दूसरे दौर से गुजर रहा है। हॉकले ने कहा, चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा हमारे खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और समुदाय के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम की दृष्टि से अस्वीकार्य है।

पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका दौरा रद्द

इससे पहले, इंग्लैंड ने भी दक्षिण अफ्रीका का अपना दौरा रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले बांग्लादेश का अपना दौरा रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश दौरे के लिए नई तारीखों की अब तक घोषणा नहीं की गई है।

आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए भारत को अब शुक्रवार से इंग्लैंड के साथ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतने की जरूरत है।

JUST IN: Australia's proposed tour of South Africa has been postponed due to the coronavirus pandemic.#SAvAUS pic.twitter.com/n7ipPMmvXC