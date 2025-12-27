मेलबर्न टेस्ट में फेंकी गई मात्र 847 गेंद, सातवीं बार दो दिन के भीतर खत्म हुआ एशेज टेस्ट, क्या ICC लेगा एक्शन

पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की बढ़त हासिल हुई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 34.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन बनाए। इस तरह उन्होंने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है। जिसे इंग्लैंड ने छह विकेट खोकर हासिल कर लिया।