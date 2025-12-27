27 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

मेलबर्न टेस्ट में फेंकी गई मात्र 847 गेंद, सातवीं बार दो दिन के भीतर खत्म हुआ एशेज टेस्ट, क्या ICC लेगा एक्शन

मेलबर्न में खेला गया एशेज टेस्ट, 2025-26 का बॉक्सिंग डे टेस्ट मात्र दो दिनों में ही खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया में 15 साल बाद टेस्ट जीत दर्ज की।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 27, 2025

AUS vs ENG

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न टेस्ट मात्र दो दिन में खत्म हुआ (photo - EspnCricInfo)

Australia vs England, 4th Test: इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की है। यह पिछले 15 साल में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पहली जीत है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 18 टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह जीत मिली है। यह टेस्ट लोस्कोरिंग था और पिच के चलते विवादों में आ गया है।

पिच पर अधिक घास होने की वजह से जल्द खत्म हुआ मैच

पिच पर सामान्य से चार मिलीमीटर अधिक घास छोड़ी गई थी, जिस वजह से तेज गेंदबाजों को भरपूर उछाल और शानदार स्विंग मिल रही थी। नतीजतन, मैच मात्र दो दिनों में समाप्त हो गया, जो इस सीरीज का दूसरा दो-दिनी टेस्ट बना। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह गेंद से हिसाब से चौथा सबसे छोटा टेस्ट है, जबकि एशेज इतिहास में यह सातवां मौका है जब कोई टेस्ट दो दिनों के अंदर खत्म हुआ।

सबसे कम गेंदों में पूरे हुए एशेज़ टेस्ट (गेंदों के आधार पर)

788 – ओल्ड ट्रैफर्ड, 1888 (विजेता: इंग्लैंड)
792 – लॉर्ड्स, 1888 (विजेता: ऑस्ट्रेलिया)
847 – पर्थ, 2025 (विजेता: ऑस्ट्रेलिया)
852 – मेलबर्न, 2025 (विजेता: इंग्लैंड)
911 – सिडनी, 1895 (विजेता: ऑस्ट्रेलिया)

मुक़ाबले में फेंकी गई मात्र 847 गेंद

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 45.2 ओवर खेले, वहीं इंग्लैंड ने 29.5 ओवर खेले। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 34.3 ओवर खेले और इंग्लैंड ने 32.2 ओवर में मैच खत्म कर दिया। इस तरह इस मैच में मात्र 847 गेंद फेंकी गई और यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का चौथा सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया।

दो दिनों के भीतर खत्म होने वाले एशेज़ टेस्ट

लॉर्ड्स, 1888
द ओवल, 1888
मैनचेस्टर, 1888
द ओवल, 1890
नॉटिंघम, 1921 (रेस्ट डे को छोड़कर)
पर्थ, 2025
मेलबर्न, 2025

मैच का हाल

पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 45.2 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड की पहली पारी और भी ज्यादा निराशाजनक रही। टीम महज़ 110 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की बढ़त हासिल हुई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 34.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन बनाए। इस तरह उन्होंने इंग्लैंड के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा है। जिसे इंग्लैंड ने छह विकेट खोकर हासिल कर लिया।

