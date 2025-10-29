IND vs AUS 1st T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस दिग्गज को किया बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जा रहा है। (फोटो- IANS)
India vs Australia, 1st T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला आज खेला जा रहा है। कैनबरा के मनुका ओवल में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान बताया कि वह इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते। भारत के लिए इस मैच में रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी नहीं खेल रहे हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2007 से 2024 तक दोनों के बीच कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच अपने नाम किए हैं। जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। इस तरह टी20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है।
दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग