IND vs AUS 1st T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस दिग्गज को किया बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2007 से 2024 तक दोनों के बीच कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया की टीम 11 मैच अपने नाम किए हैं। जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। इस तरह टी20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा ज्‍यादा भारी नजर आ रहा है।