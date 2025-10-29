Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: बारिश के चलते इतने ओवर का हुआ मैच, जानें कितनी देर में फिर शुरू होगा टी20 मुक़ाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश के कारण पहला टी20 मुकाबला रुक गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारत ने पांच ओवर की समाप्ति तक एक विकेट पर 43 रन बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 29, 2025

तेज बारिश के चलते भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 रुका (Photo - EspnCricInfo)

Australia vs India, 1st T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जा रहा है। यह मुक़ाबला तेज बारिश के चलते पांच ओवर के बाद ही रुक गया है। भारत ने एक विकेट पर 43 रन बनाए हैं। भारत के लिए फिलहाल कप्तान सूर्यकुमार यादव आठ और शुभमन गिल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

मैच कब शुरू होगा?

बारिश रुक गई है और मैदान से कवर्स हटा दिये गए हैं। मैच भारतीय समय अनुसार तीन बजे फिर से शुरू होगा। बारिश की वजह से करीब आधे घंटे का समय खराब हो गया है। ऐसे में अब यह मैच 18-18 ओवर का खेला जाएगा। ऐसे में अब पावरप्ले 5.2 ओवर का होगा।

संशोधित खेल कंडीशन

  • प्रति टीम 18 ओवर
  • 3 गेंदबाज़ 4 ओवर डालेंगे
  • 2 गेंदबाज़ 3 ओवर डालेंगे
  • पावरप्ले: 5.2 ओवर

भारत का एक विकेट गिर गया है

भारत को अभिषेक शर्मा के रूप में एकमात्र झटका लगा है। नाथन एलिस ने टिम डेविड के हाथों कैच कराकर अभिषेक की पारी का अंत कर दिया है। अभिषेक 14 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए।

टॉस के दौरान क्या हुआ

इससे पहले भारतीय कप्तान ने बताया कि टॉस जीतने पर वह पहले बल्लेबाजी ही चुनना पसंद करते। टीम में अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी को शामिल किया गया है। संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे। इस मैच में भारत के लिए नीतीश रेड्डी के अलावा रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नहीं खेल रहे हैं।

नीतीश रेड्डी चोट के चलते बाहर

नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन मैच से बाहर हो गए हैं। नीतीश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान चोट लगी थी और वह इससे अभी उबर नहीं सके हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 02:52 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: बारिश के चलते इतने ओवर का हुआ मैच, जानें कितनी देर में फिर शुरू होगा टी20 मुक़ाबला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PAK vs SA: बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया ‘धोखा’, अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ा

Babar Azam
क्रिकेट

ICC Ranking: रोहित शर्मा ने छीनी शुभमन गिल से बादशाहत, करियर में पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज, कोहली को हुआ नुकसान

ROhit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

IND vs AUS: भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते पहले तीन मैचों से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

Nitish Kumar Reddy Injured
क्रिकेट

मोहम्मद शमी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं… अजीत अगरकर पर अब बंगाल के कोच ने बोला जुबानी हमला

Mohammed Shami Ajit Agarkar Controversy
क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस दिग्गज को किया बाहर, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

IND vs AUS
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.