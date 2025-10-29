IND vs AUS: बारिश के चलते इतने ओवर का हुआ मैच, जानें कितनी देर में फिर शुरू होगा टी20 मुक़ाबला

Australia vs India, 1st T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जा रहा है। यह मुक़ाबला तेज बारिश के चलते पांच ओवर के बाद ही रुक गया है। भारत ने एक विकेट पर 43 रन बनाए हैं। भारत के लिए फिलहाल कप्तान सूर्यकुमार यादव आठ और शुभमन गिल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।