IND vs AUS: बारिश के चलते इतने ओवर का हुआ मैच, जानें कितनी देर में फिर शुरू होगा टी20 मुक़ाबला

तेज बारिश के चलते भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 रुका (Photo - EspnCricInfo)
Australia vs India, 1st T20: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जा रहा है। यह मुक़ाबला तेज बारिश के चलते पांच ओवर के बाद ही रुक गया है। भारत ने एक विकेट पर 43 रन बनाए हैं। भारत के लिए फिलहाल कप्तान सूर्यकुमार यादव आठ और शुभमन गिल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
बारिश रुक गई है और मैदान से कवर्स हटा दिये गए हैं। मैच भारतीय समय अनुसार तीन बजे फिर से शुरू होगा। बारिश की वजह से करीब आधे घंटे का समय खराब हो गया है। ऐसे में अब यह मैच 18-18 ओवर का खेला जाएगा। ऐसे में अब पावरप्ले 5.2 ओवर का होगा।
भारत को अभिषेक शर्मा के रूप में एकमात्र झटका लगा है। नाथन एलिस ने टिम डेविड के हाथों कैच कराकर अभिषेक की पारी का अंत कर दिया है। अभिषेक 14 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए।
इससे पहले भारतीय कप्तान ने बताया कि टॉस जीतने पर वह पहले बल्लेबाजी ही चुनना पसंद करते। टीम में अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी को शामिल किया गया है। संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे। इस मैच में भारत के लिए नीतीश रेड्डी के अलावा रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और नहीं खेल रहे हैं।
नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन मैच से बाहर हो गए हैं। नीतीश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान चोट लगी थी और वह इससे अभी उबर नहीं सके हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति की जांच कर रही है।
