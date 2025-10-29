IND vs AUS: भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते पहले तीन मैचों से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

नीतीश को अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद टी20 टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिससे वे अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर करीबी नजर रख रही है और उनकी प्रगति की लगातार जांच कर रही है।