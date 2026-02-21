मिचेल मार्श ने ओमान के गेंदबाजों की जमकर बनाई रेल, बैक-टू-बैक टूट गए ये 10 बड़े रिकॉर्ड

Australia vs Oman Match record: टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला शुक्रवार को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेले गए इस मुकाबले में कंगारू टीम ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ओमान ने 16.2 ओवर में सिर्फ 104 रन पर ढेर हो गई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श के तूफानी अर्धशतक की बदौलत महज 58 गेंदों पर लक्ष्य को हासिल कर जबरदस्‍त जीत दर्ज की। इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। आइये आपको भी बताते हैं कि इस मैच में कौन-कौन से रिकॉर्ड बने हैं।