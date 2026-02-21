21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद दो खिलाड़ी तो मेंटली कोमा में चले गए, बांग्लादेशी कोच का बड़ा खुलासा

Bangladesh coach big revelation: बांग्लादेश टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने खुलासा किया है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उनके दो खिलाड़ी तो मेंटली कोमा में चले गए थे। सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों पर बहुत गहरा असर पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 21, 2026

Bangladesh coach big revelation

बांग्लादेश टीम। (फोटो- Cricbuzz)

Bangladesh coach big revelation: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने पूर्व स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के फैसले के बारे में सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत जाने की इच्छा न होने के बाद बांग्‍लादेशी टीम को आखिरी मिनट में इस बड़े टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड से बदल दिया गया था। इसके बाद नजरुल ने खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्‍ड कप से बाहर होने के लिए बलि का बकरा बनाने का प्रयास भी किया। अब असिस्टेंट कोच ने उनकी पोल खोल दी है और बताया है कि सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों पर कितना गहरा असर पड़ा।

'हमें ऐसे सरासर झूठ बोले'

सलाहुद्दीन ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप खेलने की ख्वाहिश रखने वाले और एक 27 साल के खिलाड़ी का सपना टूर्नामेंट छोड़ने के फैसले से एक सेकंड में टूट गया। उन्होंने दावा किया कि दो खिलाड़ी तो मेंटल कोमा में चले गए थे और पांच दिनों तक पूरी तरह से खो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उस फेज से मैदान पर वापस लाना बहुत मुश्किल था।

'मेरे दो खिलाड़ी पांच दिनों तक मेंटली कोमा में चले गए थे'

उन्‍होंने कहा कि जब कोई लड़का वर्ल्ड कप खेलने जाता है तो वह अपना सपना, अपना 27 साल पुराना सपना लेकर जाता है। आप उस सपने को एक सेकंड में तोड़ देते हैं। अगर यह फैसला राष्‍ट्रीय वजहों से लिया गया है तो वे देश के लिए कुर्बानी देंगे। लेकिन, अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो मैं सिर्फ पर्सनल नुकसान की बात करूंगा। पर्सनली आपने एक लड़के का सपना पूरी तरह से खत्म कर दिया। मुझे पता है कि मेरे दो खिलाड़ी पांच दिनों तक मेंटली कोमा में चले गए थे, पूरी तरह से खो गए थे। हम उन्हें दूसरे टूर्नामेंट में मैदान पर वापस ला पाए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।

पूर्व एसीसी सीईओ ने भी कही थी ये बात

बांग्लादेश के सीनियर असिस्टेंट कोच की स्पोर्ट्स एडवाइजर पर की गई बातें पूर्व एसीसी सीईओ अशरफुल हक की पहले कही गई बातों से मिलती-जुलती हैं कि फैसला लेने से पहले खिलाड़ियों से सलाह भी नहीं ली गई थी। सलाहुद्दीन ने नज़रुल पर साफ झूठ बोलने और कई बार यू-टर्न लेने का आरोप लगाया।

'वह इतने खुलेआम झूठ बोलेगा'

सलाहुद्दीन ने कहा कि उसने साफ झूठ बोला। मैं खुद एक टीचर हूं और टीचर आमतौर पर थोड़ा कम झूठ बोलते हैं। वह इतने खुलेआम झूठ बोलेगा, मैं सच में सोच भी नहीं सकता।

T20 World Cup 2026

Updated on:

21 Feb 2026 08:48 am

Published on:

21 Feb 2026 08:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद दो खिलाड़ी तो मेंटली कोमा में चले गए, बांग्लादेशी कोच का बड़ा खुलासा

