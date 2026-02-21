T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद दो खिलाड़ी तो मेंटली कोमा में चले गए, बांग्लादेशी कोच का बड़ा खुलासा

Bangladesh coach big revelation: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने पूर्व स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के फैसले के बारे में सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत जाने की इच्छा न होने के बाद बांग्‍लादेशी टीम को आखिरी मिनट में इस बड़े टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड से बदल दिया गया था। इसके बाद नजरुल ने खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्‍ड कप से बाहर होने के लिए बलि का बकरा बनाने का प्रयास भी किया। अब असिस्टेंट कोच ने उनकी पोल खोल दी है और बताया है कि सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों पर कितना गहरा असर पड़ा।