NZ vs PAK Weather Report: आज कोलंबो में भारी बारिश का अलर्ट, धुल सकता है पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 मैच

NZ vs PAK Weather Report: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज का समय खत्म हो गया है। आज शनिवार 21 फरवरी से सुपर-8 स्‍टेज का आगाज न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान मुकाबले से होने जा रहा है। सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्‍तान टीम और मिचेल सेंटनर के नेतृत्‍व वाली न्‍यूजीलैंड दोनों इस चरण की शुरुआत जीत से करना चाहेंगी। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जब श्रीलंका और खासकर कोलंबो की बात आती है तो हर बड़े मैच से पहले आदतन मौसम का पूर्वानुमान देखना पड़ता है। क्‍या सुपर-8 पहले मैच में बारिश विलेन बन सकती है? आइये इस मैच से पहले एक नजर कोलंबो में आज मौसम पर डालते हैं।