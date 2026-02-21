NZ vs PAK Super-8 clash: अगर बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड सुपर-8 का पहला मैच तो क्या होगा?

NZ vs PAK Super-8 clash: पाकिस्तान शनिवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। सलमान आगा के नेतृत्‍व वाली पाकिस्‍तान और मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली कीवी टीम दोनों ही इस मुकाबले को जीतकर सुपर-8 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचना चाहेंगी। ऐसे आज क्रिकेट फैंस को एक कड़ा और रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि इस मैच में बारिश विलेन बन सकती है। अगर यह बारिश से धुला तो क्‍या होगा आइये जानते हैं?