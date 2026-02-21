T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 स्टेज से पहले भारत को बड़ा झटका, नेट्स प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी

Injury scare for Team India: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की सुपर-8 स्‍टेज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारत को इस चरण में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार 21 फरवरी को खेलना है। भारतीय खेमे से खबर आ रही है कि सुपर-8 मुकाबले से पहले नेट सेशन के दौरान मोहम्मद सिराज चोटिल हो गए हैं। उन्‍हें हर्षित राणा के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम में शामिल किया गया था। सिराज ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है, लेकिन उनकी चोट भारत के लिए एक नई टेंशन है, खासकर टूर्नामेंट के इस अहम पड़ाव पर।