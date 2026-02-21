21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA Playing 11: सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

IND vs SA Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड के सुपर-8 मुकाबले में भारत दो बड़े बदलावों के साथ उतर सकता है। आइये भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 21, 2026

IND vs SA Playing 11 Prediction

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

IND vs SA Playing 11 Prediction: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की ग्रुप स्‍टेज में अजेय भारत अब सुपर-8 स्‍टेज में अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। ये मुकाबला रविवार 22 फरवरी को भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी। ऐसे में इस मैच में भी टीम इंडिया में दो अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

खाता भी नहीं खोल सके अभिषेक

भारत के स्‍टार बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का लीग स्टेज बहुत बुरा रहा है। वह बतौर ओपनर खेले गए तीनों मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं। वह लगातार तीन बार डक पर आउट हुए हैं और इसी वजह से सुपर 8 के लिए इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं। भारत के पास शीर्ष पर संजू सैमसन के रूप में एक विकल्प मौजूद है। वे नामीबिया के खिलाफ अभिषेक की गैरमौजूदगी में खेले थे, लेकिन सिर्फ 22 रन ही बना सके थे।

संजू सैमसन शुरुआती रेस में थोड़े आगे

अभिषेक की मुश्किलें खास तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि यह उनका पहला टी20 वर्ल्ड कप है और वे अभी तक टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर सैमसन ने भी एक मौके को भुनाने में सफल नहीं रहे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या सैमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में अभिषेक की जगह लेंगे? हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन संजू सैमसन शुरुआती जगह की रेस में थोड़े आगे दिख रहे हैं।

वाशिंगटन सुंदर की होगी छुट्टी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया दो बदलावों के साथ उतर सकती है और ये दूसरा बदलाव वाशिंगटन सुंदर के रूप में होगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सुंदर को वापसी का मौका मिला था, लेकिन वह उम्‍मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे। उन्‍हें उस मैच में बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला था, जबकि गेंद से भी कुछ नहीं कर सके थे। उन्‍होंने अपने चार ओवर में स्‍पेल में 36 रन दिए और कोई विकेट भी नहीं ले सके। उनकी जगह अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, जिन्‍हें पिछले मैच में आराम दिया गया था।

भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा/संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर/अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों का सामना कुल 35 बार हुआ है। इनमें से भारत ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है तो 13 मैचों में प्रोटियाज ने सफलता प्राप्‍त की है। टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत 5-2 से आगे है। इन दोनों के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप में आखिरी मुकाबला 2024 का फाइनल था, जिसमें टीम इंडिया ने 7 रन से जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्‍जा जमाया था।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद दो खिलाड़ी तो मेंटली कोमा में चले गए, बांग्लादेशी कोच का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Bangladesh coach big revelation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

21 Feb 2026 11:14 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA Playing 11: सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

NZ vs PAK Weather Report: आज कोलंबो में भारी बारिश का अलर्ट, धुल सकता है पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप सुपर-8 मैच

NZ vs PAK Weather Report
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद दो खिलाड़ी तो मेंटली कोमा में चले गए, बांग्लादेशी कोच का बड़ा खुलासा

Bangladesh coach big revelation
क्रिकेट

मिचेल मार्श ने ओमान के गेंदबाजों की जमकर बनाई रेल, बैक-टू-बैक टूट गए ये 10 बड़े रिकॉर्ड

Australia vs Oman Match record
क्रिकेट

ओमान के खिलाफ जीत के बावजूद निराश दिखे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श, बोले- हम घर जाएंगे, ईमानदारी से सोचेंगे…

T20 World Cup 2026 (1)
क्रिकेट

कमजोर टीम मिलते ही ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया रौद्र रूप, 58 गेंद में ओमान का खेल खत्म

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.