IND vs SA Playing 11: सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)
IND vs SA Playing 11 Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ग्रुप स्टेज में अजेय भारत अब सुपर-8 स्टेज में अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। ये मुकाबला रविवार 22 फरवरी को भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी। ऐसे में इस मैच में भी टीम इंडिया में दो अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का लीग स्टेज बहुत बुरा रहा है। वह बतौर ओपनर खेले गए तीनों मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं। वह लगातार तीन बार डक पर आउट हुए हैं और इसी वजह से सुपर 8 के लिए इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं। भारत के पास शीर्ष पर संजू सैमसन के रूप में एक विकल्प मौजूद है। वे नामीबिया के खिलाफ अभिषेक की गैरमौजूदगी में खेले थे, लेकिन सिर्फ 22 रन ही बना सके थे।
अभिषेक की मुश्किलें खास तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि यह उनका पहला टी20 वर्ल्ड कप है और वे अभी तक टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर सैमसन ने भी एक मौके को भुनाने में सफल नहीं रहे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या सैमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में अभिषेक की जगह लेंगे? हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन संजू सैमसन शुरुआती जगह की रेस में थोड़े आगे दिख रहे हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया दो बदलावों के साथ उतर सकती है और ये दूसरा बदलाव वाशिंगटन सुंदर के रूप में होगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सुंदर को वापसी का मौका मिला था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे। उन्हें उस मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, जबकि गेंद से भी कुछ नहीं कर सके थे। उन्होंने अपने चार ओवर में स्पेल में 36 रन दिए और कोई विकेट भी नहीं ले सके। उनकी जगह अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, जिन्हें पिछले मैच में आराम दिया गया था।
ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा/संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर/अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों का सामना कुल 35 बार हुआ है। इनमें से भारत ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है तो 13 मैचों में प्रोटियाज ने सफलता प्राप्त की है। टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत 5-2 से आगे है। इन दोनों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला 2024 का फाइनल था, जिसमें टीम इंडिया ने 7 रन से जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया था।
