IND vs SA Playing 11: सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं दो बड़े बदलाव, जानें किसका कटेगा पत्ता

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया दो बदलावों के साथ उतर सकती है और ये दूसरा बदलाव वाशिंगटन सुंदर के रूप में होगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सुंदर को वापसी का मौका मिला था, लेकिन वह उम्‍मीदों पर खरे नहीं उतर सके थे। उन्‍हें उस मैच में बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला था, जबकि गेंद से भी कुछ नहीं कर सके थे। उन्‍होंने अपने चार ओवर में स्‍पेल में 36 रन दिए और कोई विकेट भी नहीं ले सके। उनकी जगह अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है, जिन्‍हें पिछले मैच में आराम दिया गया था।