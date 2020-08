AUS vs ENG : सितंबर में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलेगी 3 T20I और इतने ही ODI, यह है पूरा कार्यक्रम

लंदन : ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला टी-20 विश्व कप (T20 World Cup) और इससे ठीक पहले भारत के खिलाफ (INC vs AUS) होने वाले टी-20 सीरीज के स्थगित होने के बाद सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड (AUS vs ENG) के साथ तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने का निर्णय लिया है। इसके लिए वह इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पहले ही इस सीरीज को खेलने का निर्णय ले लिया था अब इसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

यह है पूरा कार्यक्रम

ईसीबी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज चार सितंबर से शुरू होगी, जबकि क्रमश: दूसरा और तीसरा टी-20 मैच छह और आठ सितंबर को खेले जाएंगे। ये सारे मैच साउथेम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में होंगे। वहीं तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज के सारे मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के मैच क्रमश: 11, 13, और 15 सितंबर को होंगे।

24 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की टीम जाएगी इंग्लैंड

ईसीबी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम (Australia Cricket Team) 24 अगस्त को इंग्लैंड पहुंचेगी। यहां पर वह पहले डर्बीशायर जाएगी। फर वहां से टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए साउथेम्पटन के एजेस बाउल जाएगी। टी-20 सीरीज की शुरू होने से पहले आस्ट्रेलिया तीन टी-20 अभ्यास मैच और एक 50 ओवरों का अभ्यास मैच आपस में खेलेगी।

ईसीबी ने सीए का जताया आभार

ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन (CEO of ECB Tom Harrison) ने इंग्लैंड दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ क्रिकेट आस्ट्रेलिया के प्रशासकों के ऋणी हैं, बल्कि खिलाड़ियों और स्टाफ के भी आभारी हैं कि उन्होंने इस दौरे के लिए हामी भरी। हैरिसन ने कहा कि देश में क्रिकेट आयोजित करने के लिए सीए का सहयोग काफी अहम था। इससे ईसीबी को बेहद जरूरी वित्तीय मदद मिलेगी।

जस्टिन लैंगर मैदान पर लौटने को बेताब

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) अपनी टीम को मैदान पर वापसी करते देखने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि इस मुश्किल वक्त में क्रिकेट को जारी रखने के लिए वह वह सब करें, जो कर सकते हैं। उन्होंने आगामी सीरीज और टूर्नामेंट विश्व कप, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीजों के अलावा एशेज सीरीज का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले उनकी टीम के पास बहुत काम है। इसलिए दोबारा मैदान पर लौटने का इंतजार नहीं कर सकते।