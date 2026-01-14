14 जनवरी 2026,

बुधवार

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, खेलेगी 3 मैचों की टी20 सीरीज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी। दोनों टीमें इस सीरीज से विश्‍व कप की तैयारियां करेंगी।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 14, 2026

Australia Squad Announce

ऑस्‍ट्रेलिया टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan vs Australia: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। यह सीरीज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होगी, जिससे पहले यह सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तैयारी का बेहतरीन मौका देगी। पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी।

सुमैर अहमद सैयद ने कहा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ सुमैर अहमद सैयद ने कहा, "यह दौरा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए साल की एक शानदार शुरुआत है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वे सीरीज के दौरान भारी तादाद में आकर दोनों टीमों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये टीमें अपने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि गद्दाफी स्टेडियम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए एक जानी-पहचानी जगह बन गई है, क्योंकि उन्होंने मार्च 2022 से यहां एक टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच खेला है।"

ऑस्ट्रेलिया का तीसरा पाकिस्तान दौरा होगा

मार्च-अप्रैल 2022 के बाद से यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा पाकिस्तान दौरा होगा। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी सरजमीं पर तीन मुकाबलों की टेस्ट और वनडे सीरीज खेली थी, जिसके बाद एक टी20 मुकाबला खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अपने तीन मैच भी खेले थे। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2022 में गद्दाफी स्टेडियम में एकमात्र टी20 मैच खेला था, जिसमें 3 विकेट से जीत दर्ज की।

पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को ग्रुप-ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ रखा गया है। पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यह टीम कोलंबो में अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स का सामना करेगी। वहीं, ग्रुप-बी में ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ रखा गया है।

