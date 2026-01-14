टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, खेलेगी 3 मैचों की टी20 सीरीज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ सुमैर अहमद सैयद ने कहा, "यह दौरा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए साल की एक शानदार शुरुआत है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वे सीरीज के दौरान भारी तादाद में आकर दोनों टीमों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये टीमें अपने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि गद्दाफी स्टेडियम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए एक जानी-पहचानी जगह बन गई है, क्योंकि उन्होंने मार्च 2022 से यहां एक टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच खेला है।"