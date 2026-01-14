IND vs NZ: केएल राहुल ने शतक जड़ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

KL Rahul, India vs New Zealand ODI: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। वह पिछली चार वनडे पारियों में दो अर्धशतक और एक शतक ठोक चुके हैं। राहुल ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुक़ाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंद पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रन की पारी खेली है। इसी के साथ केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में साल 2025 से अब तक 41-50 ओवरों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी बन गए हैं।