IND vs NZ: केएल राहुल ने शतक जड़ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल (Photo Credit - IANS)
KL Rahul, India vs New Zealand ODI: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। वह पिछली चार वनडे पारियों में दो अर्धशतक और एक शतक ठोक चुके हैं। राहुल ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुक़ाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 92 गेंद पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रन की पारी खेली है। इसी के साथ केएल राहुल वनडे फॉर्मेट में साल 2025 से अब तक 41-50 ओवरों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले फुल मेंबर टीम के खिलाड़ी बन गए हैं।
केएल राहुल ने इस दौरान 140.09 की स्ट्राइक के साथ 283 रन बनाए हैं। उन्होंने इस मामले में ग्लेन फिलिप्स को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 157.4 की स्ट्राइक के साथ 244 रन जुटाए हैं। इस लिस्ट में जनिथ लियानागे (201), जस्टिन ग्रीव्स (194) और कॉर्बिन बॉश (162) तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर मौजूद हैं।
केएल राहुल ने वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 पारियां खेली हैं, जिसमें 93.8 की औसत के साथ 469 रन बनाए। इस दौरान 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं। बुधवार को खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 284 रन बनाए।
रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी के बीच 12.2 ओवरों में 70 रन की साझेदारी हुई। रोहित 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि शुभमन गिल ने 53 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 56 रन टीम के खाते में जोड़े। इस बीच विराट कोहली 23 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए।
भारतीय टीम 118 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 73 रन जुटाए। जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने नितीश रेड्डी (20) के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन जुटाए।
केएल राहुल ने 92 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ नाबाद 112 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 8वां शतक रहा। विपक्षी खेमे से क्रिस्चियन क्लार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। इनके अलावा, काइल जैमीसन, जैक फाउलकेस, जेडेन लेनोक्स और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 अपने नाम किया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग