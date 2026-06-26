Women’s World Cup 2026 में लगातार 4 मैच जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, फिर भी पहले राउंड के बाद हो सकती है टूर्नामेंट से बाहर

Australia Women's Semifinal Scenario: वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसी टीम है, जिसे अब तक कोई नहीं हरा सका है। चार मैचों में लगातार चार जीत के साथ उसने सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लिया है। लेकिन उसके सेमीफाइनल पर मुहर भारत और साउथ अफ्रीका के आखिरी मैचों में प्रदर्शन के बाद लगेगी। अगर भारत और साउथ अफ्रीका अपने-अपने आखिरी मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं और नेट रेनरेट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।