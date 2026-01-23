23 जनवरी 2026,

क्रिकेट

चोटिल हुआ ऑस्ट्रेलिया का विस्फोटक बल्लेबाज, बेटी ने प्राइवेट पार्ट पर मारा खिलौना, देखें वीडियो

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को उनकी बेटी ने खिलौने से मारकर चोटिल कर दिया। हालांकि यह चोट गंभीर नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 23, 2026

australian batsman matthew short gets hurt by his daughter while playing

परिवार के साथ समय बिताते हुए मैथ्यू शॉर्ट (फोटो- X@/ChennaiIPL)

Matthew Short got Hurt at Home: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां सभी टीमों ने पुख्ता कर दी हैं। इसके लिए लगभग सारी टीमों ने अपनी स्क्वॉड अनाउंस कर दी है। ऑस्ट्रेलिया भी इसके लिए अपनी टीम की घोषणा कर चुका है।

इस टीम का हिस्सा विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट भी है, जो कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा हैं। हाल ही में सीएसके ने सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें उनकी बेटी ने ऐसी जगह खिलौने से चोटिल किया कि वह दर्द से कराह उठे।

बेटी ने किया खिलौने से चोटिल

चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट अपनी पत्नी के साथ सोफे पर बैठे हैं। उनके सामने ही उनकी बेटी खिलौने से खेल रही है। खिलौने से खेलते हुए वह शॉर्ट के प्राइवेट पार्ट पर गलती से मार देती है। चोट लगने पर शॉर्ट दर्द से कराह उठते हैं। हालांकि यह वीडियो सीएसके ने मजाकिया अंदाज में पोस्ट किया है और लिखा कि "यह दर्द स्क्रीन के अंदर से भी महसूस हो रहा है"। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई गंभीर चोट नहीं है और उनके वर्ल्ड कप और आईपीएल खेलने पर कोई संशय नहीं है।

विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं शॉर्ट

मैथ्यू शॉर्ट को बल्लेबाजी में उनके विस्फोटक अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 21 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 155.28 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वह इस टी20 वर्ल्ड कप संस्करण के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्क्वॉड का हिस्सा हैं। आईपीएल में वह अभी तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, वह 2023 आईपीएल में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। लेकिन इस सीजन में उनसे अच्छे-खासे प्रदर्शन की उम्मीद है। सीएसके ने इस बार के मिनी ऑक्शन में शॉर्ट को 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया है।

संबंधित विषय:

Published on:

