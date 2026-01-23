चोटिल हुआ ऑस्ट्रेलिया का विस्फोटक बल्लेबाज, बेटी ने प्राइवेट पार्ट पर मारा खिलौना, देखें वीडियो

चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट अपनी पत्नी के साथ सोफे पर बैठे हैं। उनके सामने ही उनकी बेटी खिलौने से खेल रही है। खिलौने से खेलते हुए वह शॉर्ट के प्राइवेट पार्ट पर गलती से मार देती है। चोट लगने पर शॉर्ट दर्द से कराह उठते हैं। हालांकि यह वीडियो सीएसके ने मजाकिया अंदाज में पोस्ट किया है और लिखा कि "यह दर्द स्क्रीन के अंदर से भी महसूस हो रहा है"। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई गंभीर चोट नहीं है और उनके वर्ल्ड कप और आईपीएल खेलने पर कोई संशय नहीं है।