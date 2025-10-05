कानपुर का मटर पनीर खाकर बिमार पड़ा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर! होटल के खाने को लेकर राजीव शुक्ला का आया बयान

उन्होंने कहा, "कानपुर में बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया है। अब इस मुकाबले का आयोजन कानपुर को मिला है, लेकिन इस शहर में अच्छे होटलों की कमी है। हमें आयोजन के लिए जितने कमरों की जरूरत होती है, उतने मिल नहीं पाते।" भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए की टीमें तीन मुकाबलों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत-ए ने सीरीज के पहले मैच को 171 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 9 विकेट से जीता। ऐसे में सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक बन चुका है।