ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अगले महीने कोर्ट में होंगे पेश

David Warner Arrest in Sydney: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वॉर्नर को सिडनी के मारूब्रा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगले महीने कोर्ट में पेश होंगे। 5 अप्रैल को सिडनी की मारूब्रा पुलिस लोगों को मालाबार रोड पर रोककर ब्रेथ टेस्ट कर रही थी। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर भी कहीं से आ रहे थे। रविवार को करीब शाम 5 बजे वॉर्नर को पुलिस ने रोका और फिर उनका ब्रेथ टेस्ट किया। इस दौरान दौरान पूर्व टेस्ट ओपनर के शरीर में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से दोगुनी पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया।