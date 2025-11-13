‘इनको पर्सनैलिटी चाहिए, अच्छा कप्तान नहीं, मैं इसके लायक नहीं…’, अक्षर पटेल का चौंकाने वाला बयान

हंसते हुए अक्षर कहते हैं, “मुझे लगता है, ये मेरे चेहरे पर साफ दिख जाता है, कप्तान गुस्से में है या थोड़ा गंभीर है…” उन्होंने आगे बताया, “ये एक बहुत बारीक रेखा है। मैं चाहता हूं कि टीम का माहौल हमेशा दोस्ताना और हल्का-फुल्का रहे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी चीजों को हल्के में न ले। किसी को यह न लगे कि कप्तान सिर्फ मजे कर रहा है। मैच जीतने के लिए जो जरूरी है, वह सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद मजे कर सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला अच्छा चल रहा है। मेरा मानना है कि जब आप मजे में रहते हैं, तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं।”