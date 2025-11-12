Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट से इस ऑलराउंडर की हुई छुट्टी, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

IND vs SA, 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच से भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को रिलीज कर दिया गया है। वह अब भारत-ए टीम से जुड़ेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 12, 2025

Nitish Kumar Reddy

नीतीश कुमार रेड्डी , ऑलराउंडर, भारत (Photo Credit- IANS)

IND vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) को कोलकाता टेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी 13 से 19 नवंबर तक राजकोट में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए भारत-ए में शामिल होंगे। वह 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में वापसी करेंगे। बीसीसीआई ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर इसको लेकर जानकारी दी है।

क्यों दावा हुआ कमजोर?

भारतीय टीम प्रबंधन ने हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को विदेशी दौरों के लिए तैयार करने की बात कही थी। इस सीधा सा मतलब है कि उन्हें लगातार मौके मिलेंगे। हालांकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी भूमिका निभाने का मौका पूरी तरह से नहीं मिला। उन्होंने अहमदाबाद की पिच पर सिर्फ 4 ओवर डाले, जहां भारत ने दोनों इनिंग में 44.1 और 45.1 ओवर डाले थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में उन्होंने बिलकुल भी बॉलिंग नहीं की। इस मैच में उन्हें पहली पारी में 5वें नंबर बैटिंग का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 54 गेंदें खेली और सिर्फ 43 रन की पारी खेली। इसके चलते उनका टीम में बने रहने का दावा ज्यादा मजबूत नहीं हुआ।

इस वजह से ध्रुव जुरेल की जगह हुई पक्की

नीतीश कुमार रेड्डी का साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट टेस्ट मैच से रिलीज किया जाना, हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम में उनकी जगह सबसे कमजोर थी। वहीं, शानदार फॉर्म के चलते विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की संभावना ज्यादा थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में है। उन्होंने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो नाबाद शतक लगाए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में वेस्टइंडीज और लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शतकीय पारी खेली है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट-कीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारत-ए टीम

तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेट-कीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेट-कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी।

ये भी पढ़ें

ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान
क्रिकेट
Rohit Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

12 Nov 2025 09:37 pm

Published on:

12 Nov 2025 09:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट से इस ऑलराउंडर की हुई छुट्टी, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट

Ashes 2025: सीन एबॉट बाहर, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, यह तेज गेंदबाज हुआ फिट, खेलेगा पहला टेस्ट

क्रिकेट

ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान

Rohit Sharma
क्रिकेट

Ashes: पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह खतरनाक गेंदबाज चोट के चलते बाहर हुआ

Steve Smith Return
क्रिकेट

संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.