IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट से इस ऑलराउंडर की हुई छुट्टी, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

भारतीय टीम प्रबंधन ने हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को विदेशी दौरों के लिए तैयार करने की बात कही थी। इस सीधा सा मतलब है कि उन्हें लगातार मौके मिलेंगे। हालांकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी भूमिका निभाने का मौका पूरी तरह से नहीं मिला। उन्होंने अहमदाबाद की पिच पर सिर्फ 4 ओवर डाले, जहां भारत ने दोनों इनिंग में 44.1 और 45.1 ओवर डाले थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में उन्होंने बिलकुल भी बॉलिंग नहीं की। इस मैच में उन्हें पहली पारी में 5वें नंबर बैटिंग का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 54 गेंदें खेली और सिर्फ 43 रन की पारी खेली। इसके चलते उनका टीम में बने रहने का दावा ज्यादा मजबूत नहीं हुआ।