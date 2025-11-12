IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट से इस ऑलराउंडर की हुई छुट्टी, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

नीतीश कुमार रेड्डी , ऑलराउंडर, भारत (Photo Credit- IANS)
IND vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) को कोलकाता टेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी 13 से 19 नवंबर तक राजकोट में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए भारत-ए में शामिल होंगे। वह 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में वापसी करेंगे। बीसीसीआई ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर इसको लेकर जानकारी दी है।
भारतीय टीम प्रबंधन ने हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को विदेशी दौरों के लिए तैयार करने की बात कही थी। इस सीधा सा मतलब है कि उन्हें लगातार मौके मिलेंगे। हालांकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी भूमिका निभाने का मौका पूरी तरह से नहीं मिला। उन्होंने अहमदाबाद की पिच पर सिर्फ 4 ओवर डाले, जहां भारत ने दोनों इनिंग में 44.1 और 45.1 ओवर डाले थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में उन्होंने बिलकुल भी बॉलिंग नहीं की। इस मैच में उन्हें पहली पारी में 5वें नंबर बैटिंग का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 54 गेंदें खेली और सिर्फ 43 रन की पारी खेली। इसके चलते उनका टीम में बने रहने का दावा ज्यादा मजबूत नहीं हुआ।
नीतीश कुमार रेड्डी का साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट टेस्ट मैच से रिलीज किया जाना, हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम में उनकी जगह सबसे कमजोर थी। वहीं, शानदार फॉर्म के चलते विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की संभावना ज्यादा थी। विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में है। उन्होंने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो नाबाद शतक लगाए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में वेस्टइंडीज और लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शतकीय पारी खेली है।
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट-कीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।
तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेट-कीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेट-कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी।
