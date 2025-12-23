23 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

Ind W vs SL W: दीप्ति शर्मा आज रच सकती हैं इतिहास, 2 विकेट लेते ही बना देंगी ऐसा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड, जो अब तक पुरुष क्रिकेट में भी नहीं बना

Deepti Sharma T20Is Record: भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच आज विशाखापत्‍तनम में पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के पास एक बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है, जो आज तक पुरुष क्रिकेट में भी नहीं बन सका है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 23, 2025

Deepti Sharma T20Is Record

भारतीय स्‍टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। (Photo Credit - IANS)

Deepti Sharma T20Is Record: भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज में पहला मुकाबला 8 विकेट से जीतकर भारतीय महिलाओं ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। आज सीरीज का दूसरा मैच विशाखापत्‍तनम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की स्‍टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रच बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। सिर्फ दो विकेट लेते ही वह टी20 क्रिकेट ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेंगी, जो आज पुरुष क्रिकेट में भी कोई हासिल नहीं कर सका है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर वह कौन सा रिकॉर्ड है?

पुरुष और महिला T20I क्रिकेट में बनेंगी नंबर-1

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आज विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20I में एक्शन में होंगी। वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के इतिहास में एक अनोखा डबल हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर बन सकती हैं। वह इस फॉर्मेट में 150 विकेट पूरे करने से सिर्फ दो विकेट दूर हैं और 81 पारियों में पहले ही 1100 रन बना चुकी हैं। टॉप टीमों में एलिस पेरी इस रिकॉर्ड को हासिल करने के सबसे करीब हैं, लेकिन उन्होंने अब तक T20I में 2173 रन बनाने के अलावा सिर्फ 126 विकेट हैं।

शाकिब अल हसन के पास भी मौका, लेकिन…

पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो शाकिब अल हसन सबसे करीब हैं, जिन्होंने अपने शानदार करियर में 149 विकेट लिए हैं और 2551 रन बनाए हैं। हालांकि, उन्होंने आखिरी बार 2024 में बांग्लादेश के लिए इस फॉर्मेट में खेला था। हाल ही में उन्होंने अपने देश के लिए सभी फॉर्मेट में एक आखिरी बार खेलने की इच्छा जताई थी। अगर उन्‍हें मौका मिला तो वह सबसे पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे।

​​हार्दिक पंड्या से आगे हैं दीप्ति

भारतीय ऑलराउंडर ​​हार्दिक पंड्या ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने T20I करियर में 2000 रन पूरे किए हैं, लेकिन अपने करियर में अब तक वह 101 विकेट ही हासिल कर सके हैं। इस तरह फिलहाल दीप्ति शर्मा भारतीय पुरुषों और महिलाओं के बीच T20I में सबसे महान ऑलराउंडर हैं।

चार विकेट लेते ही बनेंगी नंबर-1 गेंदबाज

दीप्ति शर्मा के पास महिला T20I में एक और वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। चार विकेट लेते ही वह दुनिया की नंबर-1 गेंदबाज बन जाएंगी। इस मामले में फिलहाल सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट हैं, जिन्‍होंने इस फॉर्मेट में 151 विकेट अपने नाम किए हैं। शट फरवरी 2026 तक कोई T20I मैच नहीं खेलने वाली हैं, ऐसे में दीप्ति के पास श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उन्हें पछाड़ने का शानदार मौका है।

