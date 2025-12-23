Deepti Sharma T20Is Record: भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज में पहला मुकाबला 8 विकेट से जीतकर भारतीय महिलाओं ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। आज सीरीज का दूसरा मैच विशाखापत्‍तनम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की स्‍टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के पास इतिहास रच बड़ा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है। सिर्फ दो विकेट लेते ही वह टी20 क्रिकेट ऐसी उपलब्धि हासिल कर लेंगी, जो आज पुरुष क्रिकेट में भी कोई हासिल नहीं कर सका है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर वह कौन सा रिकॉर्ड है?