BCCI to review India U19 team performance: पाकिस्तान खिताब जीतने के बाद बहुत खुश है। उसने पूरे टूर्नामेंट में भारत के व्यवहार को अनैतिक बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। साथ ही कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे और हेड कोच हृषिकेश कानितकर से जवाब तलब किया जाएगा। आयुष म्हात्रे और उनकी टीम को हाई-वोल्टेज मुकाबले में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के हाथों 191 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।