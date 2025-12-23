भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)
BCCI to review India U19 team performance: पाकिस्तान खिताब जीतने के बाद बहुत खुश है। उसने पूरे टूर्नामेंट में भारत के व्यवहार को अनैतिक बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। साथ ही कप्तान आयुष म्हात्रे और हेड कोच हृषिकेश कानितकर से जवाब तलब किया जाएगा। आयुष म्हात्रे और उनकी टीम को हाई-वोल्टेज मुकाबले में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के हाथों 191 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
क्रिकबज के अनुसार, बीसीसीआई ने U19 एशिया कप में पाकिस्तान से हार के बाद टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। टीम के प्रदर्शन की समीक्षा का फैसला 22 दिसंबर को एपेक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड न सिर्फ टीम मैनेजर से जवाब मांगेगा, बल्कि हेड कोच हृषिकेश कानितकर और कप्तान आयुष म्हात्रे से भी सवाल करेगा। बोर्ड टीम मैनेजर से रिपोर्ट भी मांगेगा।
बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व स्टार और U19 कोच सरफराज खान ने दावा किया कि भारत का व्यवहार अनैतिक था। उन्होंने कहा कि मैंने टीम को सम्मानजनक जश्न मनाने की सलाह दी थी। उनकी यह टिप्पणी भारतीय टीम के पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार करने के संदर्भ में आई है, जो सीनियर पुरुष टीम की राह पर चल रहे थे।
सरफराज ने कहा कि मैंने उन भारतीय खिलाडि़यों के खिलाफ खेला है, जिन्होंने क्रिकेट का सम्मान किया। जिस तरह से युवा लड़कों ने व्यवहार किया, वह खेल के प्रति अपमानजनक था। खेल के संबंध में भारत का व्यवहार अच्छा नहीं था और क्रिकेट में भारतीय टीम का आचरण अनैतिक था।
इंडिया U19 का पतन शायद एक गलत फैसले से शुरू हुआ, अगर पीछे मुड़कर देखें तो। टॉस जीतने के बाद भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे ने दुबई की पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन लग रही थी। फिर पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास ने इसका फायदा उठाते हुए 113 गेंदों में 172 रन बनाए, जिससे उनकी टीम 50 ओवर में 347/8 के विशाल स्कोर तक पहुंच गई। यह भारत पर 191 रन की जीत हासिल करने के लिए काफी था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग