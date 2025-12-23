Ind W vs SL W 2nd T20i: श्रीलंका के खिलाफ आज फिर दहाड़ेंगी भारतीय शेरनियां, यहां पढ़ें मैच प्रिव्यू

भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Ind W vs SL W 2nd T20i Preview: भारतीय महिला टीम और श्रीलंका की महिला टीम के बीच आज 23 दिसंबर को पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज के पहले मैच में आठ विकेट से शानदार जीत हासिल करके 1-0 से बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में आज टीम इंडिया बढ़त दोगुना करने के इरादे से उतरेगी तो वहीं चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका सीरीज में वापसी करना चाहेगी। इससे पहले मैच प्रिव्यू पर एक नजर डालते हैं।
भारत दूसरे मैच में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगा। बैटिंग यूनिट काफी हद तक सेटल दिख रही है, बॉलिंग अटैक में भी वैरायटी है और इंग्लैंड में 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होने के साथ ही प्लेइंग इलेवन का ओवरऑल बैलेंस मज़बूत दिख रहा है। अब फोकस कंसिस्टेंसी, बेहतर फील्डिंग, टॉप ऑर्डर में लंबी पार्टनरशिप और मिडिल ऑर्डर से ज्यादा रन बनाने पर जोर होगा।
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, एन श्री चरनी।
दूसरी ओर श्रीलंका के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। इरादे दिखाने के कुछ पलों के बावजूद उनकी बैटिंग एक बार फिर चमारी अटापट्टू के इर्द-गिर्द ही घूमती रही। उनके आस-पास सपोर्ट की कमी और इनकंसिस्टेंट स्ट्राइक रोटेशन ने उन्हें पहले मैच में नुकसान पहुंचाया। पहले मैच में श्रीलंकाई गेंदबाजों को भी कंडीशंस के हिसाब से ढलने में दिक्कत हुई, वे अक्सर बहुत छोटी गेंदें फेंक रहे थे।
चमारी अटापट्टू (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, निलाक्षी डी सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हाणी, मल्की मदारा।
स्मृति मंधाना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला बनने के बाद फिर एक बड़ी पारी खेलने को उत्सुक होंगी। श्रीलंका के धीमे गेंदबाजों के खिलाफ़ उनकी लड़ाई अहम होगी। वहीं, क्रांति गौड़ ने डेब्यू के बाद से नई गेंद से काफी प्रभावित किया है और पिछले मैच में भी ऐसा ही था। उनके इनस्विंगर्स ने सभी टीमों के बल्लेबाजों को परेशान किया है। पावरप्ले में जल्दी विकेट लेने की गौड़ की क्षमता ने काफी असर डाला है।
श्रीलंका की सबसे अहम खिलाड़ी उनकी कप्तान चमारी अटापट्टू हैं। पिछले मैच में भी उनके पास मंधाना और शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ी के लिए प्लान थे। हालांकि, उनके पास जेमिमा रोड्रिग्स के लिए ज़्यादा जवाब नहीं थे। कप्तान को इस मैच में ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। उनके अलावा लेफ्ट-आर्म स्पिनर इनोका राणावीरा बीच के ओवरों में भारत की लय तोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। पिछले मैच में उन्होंने मंधाना को तब आउट किया जब बल्लेबाज सेट हो गई थी।
