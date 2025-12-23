Ind W vs SL W 2nd T20i: श्रीलंका के खिलाफ आज फिर दहाड़ेंगी भारतीय शेरनियां, यहां पढ़ें मैच प्रिव्यू

Ind W vs SL W 2nd T20i Preview: भारतीय महिला टीम और श्रीलंका की महिला टीम के बीच आज 23 दिसंबर को पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज के पहले मैच में आठ विकेट से शानदार जीत हासिल करके 1-0 से बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में आज टीम इंडिया बढ़त दोगुना करने के इरादे से उतरेगी तो वहीं चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका सीरीज में वापसी करना चाहेगी। इससे पहले मैच प्रिव्‍यू पर एक नजर डालते हैं।