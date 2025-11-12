ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान

आईसीसी वनडे बॉलिंग रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर 2 स्थान के सुधार के साथ तीसरे, नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ज एक पायदान चढ़कर 5वें, भारत के कुलदीप यादव एक स्थान की छलांग के साथ छठे और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक स्थान चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ तीन स्थान चढ़कर 28वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नेपाल के संदीप लछिमाने तीन स्थान के सुधार के साथ 48वें नंबर पर काबिज हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों में एक और बड़ा सुधार लेग स्पिनर अबरार अहमद में दिखा है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में शामिल नहीं होने के बावजूद 17 पायदान की छलांग लगाई।