ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान

रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)
ICC Men's ODI Rankings: आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अनुभवी क्रिकेटर रोहित शर्मा जहां शीर्ष पर बरकरार हैं, वहीं विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर टॉप-10 में शामिल अन्य भारतीय हैं। रोहित शर्मा 781 रेटिंग के साथ नंबर-1 वनडे बल्लेबाज है, वहीं विराट कोहली एक पायदान चढ़कर 5वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। इसके अलावा भारत के शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में क्रमशः 5वें और 9वें नंबर पर काबिज हैं। भारत के केएल राहुल 2 स्थान लुढ़क 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
पाकिस्तान के सलमान अली आगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया समाप्त वनडे सीरीज में दो अर्द्धशतक और श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में एक शतक लगाए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन का फायदा आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में देखने को मिला है। सलमान अली आगा 14 पायदान चढ़कर 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब वह इस फॉर्मेंट में बाबर आजम के बाद दूसरे सर्वोच्च रैकिंग वाले खिलाड़ी है। आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बाबर आजम दो स्थान लुढ़क 7वें नंबर पर काबिज हो गए हैं।
श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर चरिथ असलंका एक स्थान के सुधार के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड एक स्थान के सुधार के साथ 11वें, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र दो पायदान चढ़कर 12वें, चार स्थान की छलांग के साथ क्विंटन डी कॉक 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
आईसीसी वनडे बॉलिंग रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर 2 स्थान के सुधार के साथ तीसरे, नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ज एक पायदान चढ़कर 5वें, भारत के कुलदीप यादव एक स्थान की छलांग के साथ छठे और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा एक स्थान चढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के हारिस रऊफ तीन स्थान चढ़कर 28वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नेपाल के संदीप लछिमाने तीन स्थान के सुधार के साथ 48वें नंबर पर काबिज हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों में एक और बड़ा सुधार लेग स्पिनर अबरार अहमद में दिखा है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में शामिल नहीं होने के बावजूद 17 पायदान की छलांग लगाई।
आईसीसी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के अक्षर पटेल टॉप-10 में शामिल एक मात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। भारत के रवींद्र जडेजा एक स्थान लुढ़क 12वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। अजमतुल्लाह उमरजई इस लिस्ट में शीर्ष पर काबिज हैं। पाकिस्तान के सलमान अली आगा 7 स्थान के सुधार के साथ 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
